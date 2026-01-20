Du lịch thế giới phục hồi mạnh mẽ, đạt 1,52 tỷ lượt khách năm 2025

Ngày 20/1, Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc công bố số liệu cho thấy ngành du lịch thế giới đã đạt mốc kỷ lục mới trong năm 2025 với 1,52 tỷ lượt khách quốc tế.

Tàu du lịch biển 5 sao quốc tế đưa khách đến thành phố Hạ Long của Việt Nam. (Ảnh: Thùy Dương/TTXVN phát)

Động lực tăng trưởng chính được ghi nhận nhờ sự bùng nổ mạnh mẽ tại các khu vực châu Á và châu Phi.

Theo Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, số lượt khách du lịch quốc tế trong năm ngoái tăng 4% so với mức 1,4 tỷ lượt của năm 2024 và đạt mức cao nhất trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19.

Đáng chú ý, châu Phi có mức tăng trưởng lên tới 8%, đạt 81 triệu lượt trong năm 2025. Châu Á cũng chứng kiến số lượt khách du lịch quốc tế tăng 6%, đạt 331 triệu lượt, tương đương 91% so với mức trước đại dịch.

Trong khi đó, châu Âu tiếp tục giữ vững vị thế là khu vực thu hút nhiều du khách nhất thế giới với 793 triệu lượt trong năm ngoái. Con số này tăng 4% so với năm 2024 và cao hơn 6% so với năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch bùng phát khiến ngành du lịch toàn cầu tê liệt.

Trong thông cáo báo chí, Tổng thư ký Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, bà Shaikha Alnuwais, cho biết nhu cầu du lịch duy trì ở mức cao trong cả năm 2025, dù các dịch vụ liên quan đối mặt với lạm phát cao và những bất ổn do căng thẳng địa chính trị.

Cơ quan có trụ sở tại Madrid này dự báo xu hướng tích cực sẽ tiếp tục trong năm nay nhờ kinh tế toàn cầu ổn định và những điểm đến vốn “chậm chân” sau đại dịch sẽ hoàn toàn phục hồi./.

Theo TTXVN