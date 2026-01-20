Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Du lịch

Du lịch thế giới phục hồi mạnh mẽ, đạt 1,52 tỷ lượt khách năm 2025

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ngày 20/1, Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc công bố số liệu cho thấy ngành du lịch thế giới đã đạt mốc kỷ lục mới trong năm 2025 với 1,52 tỷ lượt khách quốc tế.

Du lịch thế giới phục hồi mạnh mẽ, đạt 1,52 tỷ lượt khách năm 2025

Ngày 20/1, Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc công bố số liệu cho thấy ngành du lịch thế giới đã đạt mốc kỷ lục mới trong năm 2025 với 1,52 tỷ lượt khách quốc tế.

Du lịch thế giới phục hồi mạnh mẽ, đạt 1,52 tỷ lượt khách năm 2025

Tàu du lịch biển 5 sao quốc tế đưa khách đến thành phố Hạ Long của Việt Nam. (Ảnh: Thùy Dương/TTXVN phát)

Động lực tăng trưởng chính được ghi nhận nhờ sự bùng nổ mạnh mẽ tại các khu vực châu Á và châu Phi.

Theo Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, số lượt khách du lịch quốc tế trong năm ngoái tăng 4% so với mức 1,4 tỷ lượt của năm 2024 và đạt mức cao nhất trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19.

Đáng chú ý, châu Phi có mức tăng trưởng lên tới 8%, đạt 81 triệu lượt trong năm 2025. Châu Á cũng chứng kiến số lượt khách du lịch quốc tế tăng 6%, đạt 331 triệu lượt, tương đương 91% so với mức trước đại dịch.

Trong khi đó, châu Âu tiếp tục giữ vững vị thế là khu vực thu hút nhiều du khách nhất thế giới với 793 triệu lượt trong năm ngoái. Con số này tăng 4% so với năm 2024 và cao hơn 6% so với năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch bùng phát khiến ngành du lịch toàn cầu tê liệt.

Trong thông cáo báo chí, Tổng thư ký Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, bà Shaikha Alnuwais, cho biết nhu cầu du lịch duy trì ở mức cao trong cả năm 2025, dù các dịch vụ liên quan đối mặt với lạm phát cao và những bất ổn do căng thẳng địa chính trị.

Cơ quan có trụ sở tại Madrid này dự báo xu hướng tích cực sẽ tiếp tục trong năm nay nhờ kinh tế toàn cầu ổn định và những điểm đến vốn “chậm chân” sau đại dịch sẽ hoàn toàn phục hồi./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Liên hợp quốc #Châu Á #Thông cáo báo chí #Châu Âu #ngành du lịch #Công bố #Tăng trưởng #tổ chức #Nhất thế giới #Châu phi

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Linh thiêng đền Nưa

Linh thiêng đền Nưa

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Đền Nưa (Na Sơn từ) ở xã Tân Ninh là nơi thờ Bà Triệu (tức Lệ Hải Bà Vương). Đền tọa lạc ở ngay chân núi Nưa, trên một vị trí cao, rộng và thoáng đãng, phía trước có hệ thống ao hồ tự nhiên, tạo nên phong cảnh sơn thủy hữu tình và thơ mộng.
“Làm mới” du lịch làng nghề để hút khách

“Làm mới” du lịch làng nghề để hút khách

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Du lịch làng nghề xứ Thanh đang đứng trước yêu cầu “làm mới” khi du khách ngày càng tìm kiếm đến những trải nghiệm chân thực, giàu cảm xúc. Đổi mới và sáng tạo, vì thế không chỉ để thu hút khách mà còn là cách để nghề truyền thống tiếp tục “sống”...
Trải nghiệm du lịch sinh thái qua những vùng hoa

Trải nghiệm du lịch sinh thái qua những vùng hoa

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Vào mùa xuân, khi đất trời khoác lên mình tấm áo mới, những cung đường xuân ở Thanh Hóa lại càng thêm phần nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu bởi các loài hoa cúc, hoa hồng, hoa đào... đua nhau khoe sắc. Cũng chính những sắc hoa ấy đã góp phần tô điểm, làm...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh