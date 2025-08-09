Dự báo và thông tin cấp dự báo cháy rừng từ ngày 10/8 đến 13/8

Ngày 9/8, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) dự báo và thông tin cấp dự báo cháy rừng để UBND các xã, phường, cơ quan, đơn vị liên quan chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn.

Theo thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm và dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 10/8 - 13/8/2025, thời tiết trên địa bàn các xã, phường: Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng, Biện Thượng, Xuân Du, Mậu Lâm, Như Thanh, Yên Thọ, Xuân Thái, Trung Chính, Tân Ninh, Hàm Rồng, Đông Sơn, Đông Tiến, Hoằng Tiến, Hoằng Phú, Hoằng Giang, Sầm Sơn, Hà Trung, Hà Long, Tống Sơn, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Triệu Lộc, Đông Thành, Hoa Lộc, Vạn Lộc tiếp tục nắng nóng, khô hanh kéo dài, không có mưa, nguy cơ xảy ra cháy rừng dự báo cấp III (cấp cao).

Đặc trưng của cấp III (cấp cao) là thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng và có khả năng cháy lan trên diện rộng.

Chi cục Kiểm lâm đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường nêu trên chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, Hạt Kiểm lâm đôn đốc việc thực hiện công tác PCCCR của các chủ rừng trên địa bàn.

Thường xuyên kiểm tra các vùng trọng điểm dễ cháy; tổ chức lực lượng tuần tra canh gác lửa rừng 10/24 giờ trong ngày (từ 10h đến 20h), đặc biệt chú trọng các giờ cao điểm.

Các chủ rừng và các Hạt Kiểm lâm phải thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm dễ cháy. Cấm xử lý thực bì trồng rừng, đốt nương rẫy và các hành vi sử dụng lửa trong và ven các khu rừng.

Hạt Kiểm lâm nắm chắc tình hình thời tiết để dự báo và thông báo kịp thời đến các xã, thôn, chủ rừng, cộng đồng dân cư về cấp dự báo cháy rừng và tình hình cháy rừng ở địa phương.

Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch UBND xã, phường huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy; trường hợp cháy rừng vượt quá kiểm soát của xã thì đề nghị các xã, phường liền kề tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ. Đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để có giải pháp huy động lực lượng, trang thiết bị hỗ trợ ứng phó kịp thời.

