Dự án Bcons New Sky giá bán mới nhất

Bcons NewSky là dự án chung cư mới nhất của Bcons Group, tiếp nối thành công chuỗi căn hộ mang thương hiệu Bcons tại thị trường Thành phố Dĩ An cũ.

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Tên dự án: Bcons New Sky

Vị trí: Mặt tiền QL13, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An cũ (nay thuộc TP.HCM)

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Song Hỷ Quốc Tế – Bcons Group

Quy mô: 1,98 ha

Thiết kế: 2 block – 29 tầng – khoảng 1.600 căn hộ (1 – 3 PN)

Thời gian triển khai: Dự kiến quý 4/2025

VỊ TRÍ DỰ ÁN BCONS NEW SKY

Dự án chung cư Bcons New Sky tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13 – tuyến đường huyết mạch kết nối TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước trước đây. Chung cư Bcons New Sky nằm tại khu vực dân cư sầm uất bậc nhất Thành phố Thuận An, được đầu tư bài bản về hạ tầng, đồng thời cũng là thủ phủ công nghiệp, nơi đặt trụ sở của nhiều Tập đoàn công nghiệp lớn như: Visip, Becamex, Việt Hương,...

Từ lâu, Quốc lộ 13 được mệnh danh là “con đường tơ lụa” của nền kinh tế phía nam, có vai trò cửa ngõ trong việc giao thương toàn bộ các tỉnh phía bắc – trung với TP. Hồ Chí Minh & Bình Dương cũ. Từ đó, khu vực Bình Dương cũ, nhất là Dĩ An và Thuận An được xem là cái nôi của các nghành sản xuất công nghiệp, còn Quốc lộ 13 được xem như là cánh cửa kết nối kinh tế lớn nhất của miền Nam Việt Nam. Do vậy, khu vực này tập trung nhiều khu dân cư nhất. Sự tiện lợi trong di chuyển giúp cho khu vực dọc tuyến Quốc lộ 13 trở thành miền “đất lành chim đậu” của người dân làm việc TP.HCM.

Vị trí Bcons New Sky được đánh giá có địa thế địa lợi khi thừa hưởng hàng loạt tiện ích quốc tế, việc sử dụng chỉ trong vòng 5-10p di chuyển như: Sân Golf Sông Bé 27 lỗ, Hệ thống bệnh viện quốc tế: BVQT Hạnh Phúc – Becamex – Colombia, Siêu thị Aeom Mall Bình Dương, KCN Vsip1 – Việt Hương – Đồng An, Sân Bay Tân Sơn Nhất, Bến xe Miền Đông, Trường học quốc tế các cấp,...

Trong tương lai không xa, từ Bcons New Sky kết nối tới trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ 25 phút thông qua tuyến Metro số 2 đang chuẩn bị triển khai, kết nối thẳng từ Thủ Dầu Một – Ngã tư Bình Phước.

2 tuyến Metro Bình Dương cũ được TP.HCM gấp rút triển khai

Chủ đầu tư Bcons newsky

Căn hộ Bcons New Sky được đầu tư bởi Công ty TNNH Song Hỷ Quốc Tế – Doanh nghiệp hiện tại trực thuộc hệ thống của Bcons Group

Bcons đã có 13 năm kinh nghiệm trên vai trò là Tổng thầu, chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án. Tại thị trường Bình Dương, Bcons Group đã có 16 dự án bất động sản căn hộ, khách sạn đã triển khai thành công. Các dự án đã và đang triển khai đảm bảo đúng tiến độ, đặc biệt là pháp lý luôn luôn đầy đủ trước khi ra mắt – Đây cũng là kim chỉ nam mà Bcons luôn hướng đến ở các dự án trước và những dự án trong tương lai.

Uy tín thực tế của Bcons thể hiện qua 10 dự án đã bàn giao như: Bcons Miền Đông, Bcons Green View, Bcons Garden, Bcons Plaza, Bcons Polygon,...tỷ lệ dân cư về ở lên đến 99%, và mới đây nhất là khu phức hợp Bcons City đang được bàn giao trước dự kiến tới 2 tháng. Do đó, về mặt pháp lý, dự án Bcons New Sky đã được chủ đầu tư thực hiện và có đầy đủ hồ sơ, do đó khách hàng quan tâm dự án có thể hoàn toàn yên tâm.

Về năng lực tài chính, ngoài vốn tư nhân, Bcons còn có sự hậu thuận tài chính từ nhiều đối tác quốc tế. Trong đó nổi bật nhất chính là A ASSET Co Thái Lan và Mecuria Investment Nhật bản đang thực hiện dự án Bcons Asahi.

THIẾT KẾ BCONS NEW SKY

Bcons NewSky cung ứng ra thị trường khoảng 1.600 sản phẩm nhà ở từ 1 – 3 phòng ngủ. Diện tích phổ biến nhất của dòng sản phẩm Bcons tập trung chủ yếu loại căn 2 phòng ngủ diện tích tương ứng 50 – 70m2. Với diện tích này, sẽ mang đến nhiều cơ hội an cư hơn cho khách hàng có nhu cầu ở thực, trong đầu tư cũng dễ khai thác thuê.

Căn hộ chung cư Bcons QL13 là khu phức hợp căn hộ ở kết hợp hệ tiện ích cao cấp. Ngoài tiện ích ngoại khu đa dạng, tiện ích nội khu dự án cũng được trú trọng gồm có: hồ bơi, công viên cây xanh, gym – spa, shophouse thương mại, khu vui chơi trẻ em,...đảm bảo đầy đủ, đa dạng nhu cầu sống của cư dân.

GÍA BÁN & THANH TOÁN BCONS NEW SKY

Quốc lộ 13 hội tụ nhiều phân khúc căn hộ của nhiều chủ đầu tư tên tuổi, các dự án nổi bật đang được triển khai gần dự án Bcons New Sky như Emerald 68, La Pura, Opal Skyline, Stown Gateway, Happy One Mori, Eco Xuân...đang bán với mức giá dao động từ 45 – 60tr/m2.

Với chiến lược giá của Bcons tập trung đúng vào phân khúc “nhà ở vừa túi tiền” như các dự án trước thì giá bán Bcons New Sky có thể rơi vào khoảng từ 48tr3/m2. Như vậy, với mức giá từ 2.5 – 2.9 tỷ đồng tại khu vực tập trung hàng chục dự án cao cấp có mức giá trên 50tr sẽ là cơ hội an cư và đầu tư cho nhiều khách hàng.

Về thanh toán, dự án sẽ có các phương án thanh toán linh hoạt theo tiến độ hoặc vay ngân hàng, đối với những khách hàng cần sự hỗ trợ từ ngân hàng, có thể lựa chọn được những bank đang liên kết với Bcons như: Mb Bank, TP Bank, Public Bank, ACB, Vietcom, OCB,...được hỗ trợ chính sách lãi suất ưu đãi, hỗ trợ vay tới 70 – 80% giá trị căn hộ.

Có nên mua căn hộ Bcons New Sky ?

Vị trí đắc địa – ngay QL13, gần TP.HCM, sở hữu view nhìn toàn cảnh View sông Sài Gòn, Hồ Gươm Xanh và sân Golf Sông Bé. Chủ đầu tư uy tín – Bcons Group, nhiều dự án đã bàn giao nhà và sổ đúng tiến độ Thiết kế tối ưu – căn hộ diện tích vừa phải, giá dễ tiếp cận. Tiềm năng tăng giá – hưởng lợi từ mở rộng QL13 & tuyến Metro số 2. Pháp lý minh bạch – đảm bảo an tâm cho khách hàng.

FAQ – Câu hỏi thường gặp về Bcons New Sky

Bcons New Sky khi nào mở bán? Dự kiến ra mắt thị trường vào quý 4/2025. Giá bán căn hộ Bcons New Sky bao nhiêu? Giá chính thức chưa công bố, dự kiến 40 – 45 triệu/m2, tổng giá từ 2,5 – 2,9 tỷ/căn 2PN. Dự án có pháp lý an toàn không? Có. Bcons Group đã hoàn thiện pháp lý nhiều dự án trước đó và đều bàn giao sổ hồng đúng cam kết. Tiện ích nội khu gồm những gì? Hồ bơi, công viên, gym – spa, shophouse thương mại, khu vui chơi trẻ em, bãi xe thông minh. Ai nên mua Bcons New Sky? Người mua ở thực (gia đình trẻ, chuyên gia làm việc tại Bình Dương – TP.HCM) và nhà đầu tư cho thuê dài hạn.

Xem thêm: Bcons City Life tân uyên - Website: https://bconscity.com.vn - Địa chỉ: Mặt tiền Quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh

Quang Trung