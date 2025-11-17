Đơn giản hóa gần 800 thủ tục dựa trên dữ liệu từ 1/1/2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu sẽ giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Có quy định “mở” để thay thế các loại giấy tờ

Việc ban hành Nghị quyết đã bám sát các quan điểm chính sách của Đảng tại Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết đã điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành để thay thế, cắt giảm các thành phần hồ sơ trong gần 800 thủ tục hành chính đối với nhiều loại giấy tờ được cắt giảm, thay thế bằng khai thác hoặc sử dụng thông tin tương ứng từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Đồng thời, Nghị quyết cũng có quy định “mở” để thay thế các loại giấy tờ đó cùng nhiều loại giấy tờ khác trong các thủ tục hành chính nói chung khi các cơ sở dữ liệu được công bố hoàn thành việc kết nối, chia sẻ bắt buộc để đưa vào khai thác, sử dụng.

Nghị quyết quy định rõ cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính khai thác, sử dụng thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu để thay thế thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Trường hợp không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác thì cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung thành phần hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, đề nghị cá nhân, tổ chức thực hiện cập nhật, điều chỉnh thông tin trong các cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Việc thay thế, cắt giảm thành phần hồ sơ bằng thông tin được khai thác trên các cơ sở dữ liệu khi giải quyết thủ tục hành chính cho công dân Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài sinh sống, hoạt động tại Việt Nam được thực thi trên cơ sở mức độ đáp ứng của cơ sở dữ liệu.

Cá nhân đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) đề nghị giải quyết thủ tục hành chính thì không phải thực hiện ký số biểu mẫu điện tử tương tác.

Bảo đảm các điều kiện khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, Nghị quyết 66.7 đã điều chỉnh 221 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 22 Luật, 113 Nghị định của Chính phủ, 8 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 76 Thông tư, Thông tư liên tịch, 2 Quyết định của Bộ trưởng...) do Trung ương ban hành.

Tuy nhiên, đối với các cơ sở dữ liệu được công bố hoàn thành kết nối, chia sẻ và hoàn thành tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính trước ngày 1/1/2026 được áp dụng ngay.

Cụ thể, thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khai thác và sử dụng thay thế các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Thẻ Căn cước, Giấy chứng nhận căn cước; Thông tin về cư trú.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được khai thác và sử dụng thay thế các giấy tờ sau: Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh; Giấy chứng nhận kết hôn; Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Giấy chứng tử hoặc Giấy khai tử hoặc Trích lục khai tử.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được khai thác và sử dụng thay thế các giấy tờ sau: Thẻ bảo hiểm y tế; Sổ bảo hiểm xã hội.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe được khai thác và sử dụng thay thế Giấy phép lái xe.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được khai thác và sử dụng thay thế các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện được khai thác và sử dụng thay thế giấy chứng nhận đăng ký xe.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được khai thác và sử dụng thay thế giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (giai đoạn đầu áp dụng đối với đất ở).

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được khai thác và sử dụng thay thế Phiếu lý lịch tư pháp.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu nền tảng sổ sức khoẻ điện tử được khai thác và sử dụng thay thế Giấy khám sức khỏe.

Ngoài ra, thành phần hồ sơ thủ tục hành chính là các giấy tờ không thuộc phạm vi nêu trên được thay thế bằng dữ liệu khi có thông tin đầy đủ trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Các cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu có trách nhiệm hoàn thành việc rà soát, khắc phục sai sót, cập nhật bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, nhất quán của dữ liệu; chia sẻ dữ liệu và công bố thông tin trong cơ sở dữ liệu được khai thác, sử dụng thay thế thành phần hồ sơ thủ tục hành chính trước 1/1/2026; ban hành hướng dẫn và phối hợp triển khai kết nối để khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu, hoàn thành trước 1/1/2026.

Theo Báo Nhân Dân