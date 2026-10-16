“Đòn bẩy” cho mục tiêu phát triển

Trong bối cảnh kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, việc đầu tư cho giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn lao động trở thành “mệnh lệnh” của thời đại. Đây cũng chính là “đòn bẩy” chiến lược cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Sinh viên Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường ĐH Hồng Đức trong giờ thực hành, thí nghiệm.

Thanh Hóa đang trong giai đoạn “dân số vàng” với lực lượng lao động dồi dào. Đây là lợi thế để cùng với các nguồn lực khác thúc đẩy thu hút đầu tư. Tuy nhiên, đánh giá từ thực tiễn, chất lượng nguồn nhân lực vẫn là “điểm nghẽn” trong tổng hòa các nguồn lực phát triển. Vấn đề này đã được nhận diện và sớm được tỉnh, ngành chức năng đưa ra các giải pháp khắc phục với mục tiêu vừa chú trọng phát triển nhân tài và đội ngũ chuyên gia, vừa bảo đảm hài hòa về cơ cấu và cân đối nhân lực theo trình độ đào tạo, ngành, lĩnh vực, vùng miền theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ mục tiêu được xác định, với vai trò là cơ sở đào tạo lớn nhất, trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cao của tỉnh, nhiều năm qua, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức đã đề ra các giải pháp đồng bộ không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp. Giai đoạn 2022-2025, nhà trường mở mới 21 ngành đào tạo; 100% chương trình đào tạo ĐH được tự đánh giá, cập nhật; 26 chương trình được kiểm định và đạt tiêu chuẩn chất lượng. Qua thống kê, hằng năm, nhà trường có khoảng 3.500 người học tốt nghiệp từ trình độ ĐH trở lên; tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt 93,85%, trong đó 89,33% có việc làm đúng ngành đào tạo. Theo bảng xếp hạng ĐH Việt Nam năm 2026 (VNUR-2026), Trường ĐH Hồng Đức xếp thứ 34 trong tốp 100 cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam, tăng 29 bậc so với vị trí thứ 63 của kỳ xếp hạng trước. Kết quả này cho thấy hướng đi đúng đắn trong việc gắn đào tạo với chuẩn đầu ra, nhu cầu xã hội và năng lực nghiên cứu của nhà trường.

Đặc biệt, từ việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác, Trường ĐH Hồng Đức đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình cả đào tạo, nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ví như chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên và học bổng nghiên cứu sinh với Trường ĐH PolyTech Tours (Cộng hòa Pháp); Chương trình hợp tác, trao đổi sinh viên quốc tế với Trường ĐH Zielona Gora (Ba Lan) trong khuôn khổ học bổng Eramus Plus; Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh với Trường ĐH Soongsil (Hàn Quốc)... Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức Ngô Chí Thành cho biết: “Trong giai đoạn phát triển mới, Trường ĐH Hồng Đức xác định hợp tác quốc tế là một trụ cột, động lực quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và vị thế của nhà trường. Nhà trường sẽ chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, từ ký kết sang triển khai, từ các hoạt động riêng lẻ sang chiến lược tổng thể, từ tiếp nhận thụ động sang hợp tác bình đẳng, cùng kiến tạo và cùng chịu trách nhiệm về kết quả. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra giá trị thực chất cho người học, nhà trường và xã hội”.

Đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong đào tạo nguồn nhân lực, mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 4975/SGDĐT-GDNN&GDTX về việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Công văn yêu cầu Trường ĐH Hồng Đức chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các công ty, doanh nghiệp để xác định nhu cầu về số lượng đào tạo, ngành nghề đào tạo, vị trí việc làm sau đào tạo, từ đó đặt hàng đào tạo, bảo đảm chất lượng, kỹ năng nghề cho người lao động.

Các đơn vị chủ động xây dựng mô hình “3 nhà”: nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp; “2 nhà và 1 người”: nhà trường - nhà doanh nghiệp và người học”; “2 nhà trong 1”: nhà trường trong nhà doanh nghiệp để tổ chức đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, ĐH, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào các nhóm ngành, nghề như điện - điện tử - viễn thông; logistics; công nghệ ô tô; cơ khí; may công nghiệp; tự động hóa; du lịch; dịch vụ... Đây là động thái chiến lược nhằm đón đầu nhu cầu nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Có thể thấy, trước những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là khi Thanh Hóa đã, đang hình thành nhiều trọng điểm phát triển kinh tế với khả năng thu hút một lượng lớn lao động thì giải pháp phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Việc đầu tư đúng đắn vào con người hôm nay chính “đòn bẩy” vững chắc kích hoạt mọi tiềm năng và tạo xung lực mạnh cho mục tiêu phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Phong Sắc