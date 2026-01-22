Đổi vũ khí, vật liệu nổ lấy bình chữa cháy: Cách làm hay giúp giữ bình yên ngày Tết

Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Công an phường Nghi Sơn vừa tổ chức chương trình “Giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đổi lấy bình chữa cháy”.

Không áp lực, không nặng tính xử phạt, nhiều người dân đã tự nguyện mang VK, VLN, CCHT và pháo đến giao nộp.

Thời điểm cận Tết luôn là giai đoạn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Các vụ việc mâu thuẫn dẫn đến xô xát, hành vi sử dụng vũ khí tự chế, hay việc tàng trữ, đốt pháo trái phép thường có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, nguy cơ cháy, nổ từ các loại vật liệu nổ và pháo luôn là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Nhận thức rõ tình hình đó, Công an phường Nghi Sơn đã triển khai chương trình thu nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) với cách tiếp cận mới mẻ. Thay vì chỉ tuyên truyền một chiều, việc trao tặng bình chữa cháy cho những người dân tự nguyện giao nộp đã tạo ra một sức hút lớn, biến trách nhiệm pháp lý thành hành động tự nguyện đầy thiết thực.

Mỗi người dân mang VK, VLN, CCHT và pháo đến giao nộp đều được nhận một bình chữa cháy.

Để chương trình đạt hiệu quả, Công an phường đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và các tổ trưởng dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo. Công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại ở các buổi họp tập trung mà còn được triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “vận động là chính, tự giác là chủ yếu”.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung giải thích cho người dân hiểu rõ về các quy định của pháp luật cũng như những rủi ro khi sản xuất, chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo; tầm quan trọng của việc sở hữu một bình chữa cháy trong nhà, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng điện, lửa và thắp hương tăng cao trong dịp Tết.

Chỉ trong một thời gian ngắn phát động, Công an phường Nghi Sơn đã tiếp nhận, thu hồi 6 khẩu súng tự chế, 15 vũ khí thô sơ và hơn 9kg pháo các loại; đồng thời quy đổi và trao tặng 25 bình chữa cháy cùng nhiều phần quà khác cho các cá nhân đến giao nộp.

Theo số liệu thống kê, tính từ 1/7/2025 đến nay, phường Nghi Sơn đã vận động Nhân dân giao nộp, thu hồi 10 khẩu súng, 25 vũ khí thô sơ và hơn 13kg pháo các loại.

Quốc Hương