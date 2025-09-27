Đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Vĩnh Lộc trở thành xã NTM nâng cao

Sáng 27/9, Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Lộc đã tổ chức trọng thể Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 195 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã. Đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Xã Vĩnh Lộc được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Ninh Khang, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hòa và thị trấn Vĩnh Lộc. Nhiệm kỳ qua, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự hướng dẫn của MTTQ cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ xã đã nỗ lực, trách nhiệm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Lộc Trần Văn Khánh khai mạc Đại hội.

Nổi bật là: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của Mặt trận trong tuyên truyền, tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân. Tổ chức triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với cơ sở; thiết thực, hiệu quả.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện; hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện với quy trình ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Nội dung và phương thức hoạt động có nhiều đổi mới tích cực.

Đại diện các tầng lớp Nhân dân và các cháu thiếu niên chúc mừng Đại hội.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đã vận động Nhân dân hiến 15.000m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn; hơn 40.000 ngày công, huy động nguồn lực từ Nhân dân hàng trăm tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội, góp phần quan trọng để toàn xã có 11 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được quan tâm triển khai. Trong 5 năm, đã kêu gọi được hơn 4.320 tỷ đồng và nhiều hiện vật để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 67 nhà Đại đoàn kết; kêu gọi xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho 100% hộ gia đình sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống. Vận động ủng hộ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn theo Chỉ thị số 42/CT-TTg và Chỉ thị 22-CT/TU được trên 12 tỷ đồng; đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 100 nhà với số tiền trên 5 tỷ đồng; ủng hộ về quỹ Vì người nghèo tỉnh trên 7 tỷ đồng.

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện chương trình hành động của MTTQ từ năm 2024 đến nay. Đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030 với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật của MTTQ xã Vĩnh Lộc đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị, ngay sau Đại hội, ủy ban MTTQ xã cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ và Nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Chủ động, tích cực trong giám sát, phản biện xã hội. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đại biểu dự Đại hội.

Bên cạnh đó, cần đổi mới và nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tính chủ động, tự quản của cộng đồng dân cư bằng cách làm phù hợp. Chủ trì, phối hợp vận động Nhân dân tích cực đóng góp trí tuệ, tiền của, công sức để phát triển kinh tế, xây dựng NTM nâng cao, đô thị văn minh. Làm tốt công tác đối ngoại Nhân dân; tích cực quảng bá về hình ảnh tốt đẹp của người xứ Thanh trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Đồng thời, ủy ban MTTQ xã cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, theo hướng sát với Nhân dân, thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên nâng cao chất lượng, năng lực, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Nghị quyết số 43; số 57, 59, 66 của Bộ Chính trị, xây dựng xã Vĩnh Lộc ngày càng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong tặng hoa chúc mừng các vị ủy viên Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Lộc khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã hiệp thương cử 60 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Lộc khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử các chức danh Ủy ban MTTQ xã và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Ông Trần Văn Khánh được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga