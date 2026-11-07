Doanh nghiệp Thanh Hóa đến TPHCM chào bán sản phẩm OCOP, kết nối du lịch

Không chỉ đưa các mặt hàng OCOP thế mạnh vào TPHCM tìm đầu ra, cộng đồng doanh nghiệp xứ Thanh còn hướng tới mục tiêu kết nối du lịch hai chiều và tối ưu hóa chi phí cho chuỗi logistics.

Doanh nghiệp TPHCM tham quan các gian hàng sản phẩm Thanh Hóa bên lề hội nghị (Ảnh: Trần Mạnh).

Chiều 7/11, tại Hội nghị Xúc tiến thương mại và Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và TPHCM năm 2026, đại diện chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương đã thảo luận nhiều giải pháp tăng cường liên kết, khai thác thế mạnh của mỗi bên, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ví sự hợp tác giữa hai địa phương như sự kết nối giữa cầu Hàm Rồng - biểu tượng của bản lĩnh xứ Thanh và chợ Bến Thành - biểu tượng cho sự năng động, sầm uất của TPHCM.

Theo ông, sự kết nối này không chỉ mang ý nghĩa giao thương mà còn mở ra cơ hội để dòng vốn, công nghệ và nguồn lực đầu tư được phân bổ hiệu quả hơn.

Ông Hồng Anh cho biết trong 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TPHCM đạt gần 1,49 triệu tỷ đồng. Đây là thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng đối với hàng hóa trong nước, đặc biệt là nông sản, thủy sản và hàng tiêu dùng của Thanh Hóa.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa có Khu kinh tế Nghi Sơn rộng 106.000ha cùng 17 khu công nghiệp, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp TPHCM đầu tư vào sản xuất, dịch vụ, tài chính và công nghệ.

Ông Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhận định hai địa phương có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau. Trong khi TPHCM dẫn đầu cả nước về tài chính, công nghệ và hệ thống phân phối, Thanh Hóa sở hữu thị trường hơn 4,3 triệu dân, hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện và dư địa phát triển công nghiệp lớn.

Đến nay, Thanh Hóa đã thu hút 8 dự án của các nhà đầu tư đến từ TPHCM, với tổng vốn khoảng 39.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo ông Hùng, tiềm năng hợp tác giữa hai địa phương vẫn còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics, du lịch và nông nghiệp.

Tìm đầu ra cho gần 700 sản phẩm OCOP

Một trong những mục tiêu được cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa đặc biệt quan tâm tại hội nghị là mở rộng thị trường tiêu thụ cho gần 700 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân nữ Thanh Hóa, cho biết nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp địa phương mong muốn đưa sản phẩm vào các hệ thống phân phối lớn tại TPHCM như Saigon Co.op, Satra...

Bên cạnh việc tìm kiếm đầu ra, doanh nghiệp Thanh Hóa cũng kỳ vọng tiếp cận công nghệ quản trị xanh, kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng và các mô hình kinh doanh mới từ doanh nghiệp phía Nam.

Tuy nhiên, để hàng hóa Thanh Hóa tiếp cận thị trường TPHCM với chi phí cạnh tranh, vấn đề vận chuyển và logistics cần được giải quyết.

Ông Võ Quốc Huy, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, Chủ tịch Cảng quốc tế Long An, cho biết chi phí logistics tại Việt Nam hiện chiếm khoảng 16-17% GDP, tạo áp lực không nhỏ lên hoạt động sản xuất và thương mại.

Từ thực tế này, ông Huy đề xuất nghiên cứu mở tuyến vận tải biển và đường thủy nội địa kết nối trực tiếp Cảng Nghi Sơn với khu vực TPHCM. Việc hình thành tuyến vận tải này không chỉ giúp giảm chi phí vận chuyển hàng hóa hai chiều mà còn góp phần cắt giảm phát thải, hướng tới phát triển chuỗi cung ứng xanh.

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Nhật Lâm, Chủ tịch Sky Group, cho biết Thanh Hóa đang hoàn thiện đề án phát triển logistics theo hướng trở thành trung tâm kết nối vùng. Đây được kỳ vọng là cơ sở để thu hút thêm dòng vốn đầu tư sản xuất từ các doanh nghiệp phía Nam.

Liên kết sản xuất, giảm phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu

Không chỉ dừng ở hoạt động mua bán hàng hóa, doanh nghiệp hai địa phương còn mong muốn hình thành những chuỗi liên kết sản xuất lâu dài.

Ông Phạm Tuấn Hải, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Kido, cho biết nhiều doanh nghiệp sản xuất đang chịu áp lực từ chi phí nguyên vật liệu gia tăng, nhất là với nguyên liệu nhập khẩu do tác động của địa chính trị thế giới.

Trong bối cảnh đó, việc kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp, cơ sở sản xuất tại Thanh Hóa có thể giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn nguyên liệu, mở rộng hoạt động gia công trong nước và giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài. “Chúng tôi rất mong muốn hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp Thanh Hóa để có thể chuyển giao nhiều công đoạn trong sản xuất từ nước ngoài về nội địa”, ông Hải nói.

Sản phẩm thủ công của doanh nghiệp Thanh Hóa đem vào TPHCM (Ảnh: Trần Mạnh).

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên kết giữa các doanh nghiệp. Với hơn 22.000 doanh nghiệp đang hoạt động, Thanh Hóa có nhiều điều kiện để tham gia các chuỗi cung ứng và liên minh sản xuất với doanh nghiệp TPHCM. Bên cạnh công nghiệp và thương mại, du lịch cũng được xác định là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng đề nghị các doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư TPHCM quan tâm phát triển hệ thống lưu trú cao cấp, đồng thời phối hợp xây dựng các tuyến du lịch kết nối biển Sầm Sơn, di sản Thành Nhà Hồ với những điểm đến phía Nam.

Theo ông, đường bay thẳng Thanh Hóa - TPHCM là một trong những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa hai địa phương.

Đề xuất đo hiệu quả hợp tác bằng hợp đồng và giá trị giao thương Để các hoạt động xúc tiến thương mại mang lại kết quả thực chất, ông Đặng Hồng Anh đề xuất xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá hiệu quả hợp tác định kỳ theo quý hoặc 6 tháng. Kết quả kết nối giao thương cần được lượng hóa bằng những chỉ tiêu cụ thể như số lượng hợp đồng ký kết, tổng giá trị giao thương phát sinh và các dự án hợp tác được triển khai. Ông cho rằng các hiệp hội doanh nghiệp cần phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ hội viên chuyển từ hoạt động mua bán đơn thuần sang xây dựng các liên minh cung ứng bền vững. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng khẳng định chính quyền địa phương cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trên tinh thần “Cùng nghe, cùng làm, cùng thành công”. Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp TPHCM mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, hợp tác lâu dài tại Thanh Hóa.

Trần Mạnh - Báo Dân trí

Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-thanh-hoa-den-tphcm-chao-ban-san-pham-ocop-ket-noi-du-lich-20261107184928575.htm