Đời sống - Xã hội

Doanh nghiệp FDI chăm lo Tết cho người lao động

Thanh Huê
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt là công nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người lao động đón xuân ấm áp, đủ đầy.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt là công nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người lao động đón xuân ấm áp, đủ đầy.

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” được tổ chức tại nhiều doanh nghiệp FDI, thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia.

Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, động viên người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam phối hợp với các đơn vị tài trợ trao 1.091 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng.

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam trao gần 1.000 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá trên 700 triệu đồng.

Lãnh đạo Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam tặng vé xe cho công nhân ở xa về quê đón Tết.

Công ty TNHH Sakurai Việt Nam trao gần 400 suất quà cho NLĐ khó khăn, trị giá hơn 400 triệu đồng.

Niềm vui của NLĐ khi được nhận quà.

Người lao động thưởng thức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, góp phần nâng cao đời sống tinh thần.

Tại chương trình “Tết cho đồng nghiệp tôi” do Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam phát động, các xưởng, bộ phận đã quyên góp được 391 suất quà, trị giá trên 157 triệu đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

Công nhân lao động hào hứng tham gia thi gói bánh chưng.

Công nhân tham gia hội thi “Cắm hoa nghệ thuật và bày mâm ngũ quả ngày Tết”.

Công nhân tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng, được tặng nhiều phần quà giá trị.

Các hoạt động chăm lo Tết của doanh nghiệp FDI không chỉ giúp người lao động đón xuân thêm đầm ấm mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa bàn tỉnh.

Thanh Huê

