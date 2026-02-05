Đoàn viên công đoàn Công ty Giầy Kim Việt vui “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”

Chiều 5/2, Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026.

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá và hàng nghìn cán bộ, công nhân, người lao động Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá, xã Nông Cống và Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam đã trao hơn 600 suất quà tết cho 600 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho công nhân Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam.

Tổng trị giá quà tặng được trao tại chương trình là hơn 700 triệu đồng.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tới tập thể cán bộ, công nhân, người lao động của công ty.

Đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn doanh nghiệp và người lao động Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam tiếp tục đồng hành, nỗ lực, cùng nhau phát triển.

Nhân dịp này, Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam đã trao giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích cao trong lao động, sản xuất.

Trịnh Tuấn Anh