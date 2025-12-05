Tòa án Nhân dân hai cấp tổng kết nhiệm vụ năm 2025

Sáng 05/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức tòa án hai cấp.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các cơ quan thi hành án trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị.

Năm 2025, số lượng vụ án, vụ việc tòa án hai cấp tỉnh Thanh Hóa thụ lý, giải quyết tiếp tục tăng cao, với tính chất ngày càng phức tạp. Trong khi, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, khối lượng công việc liên quan đến bố trí cơ sở vật chất, con người cũng như điều kiện, trang thiết bị phục vụ chuyên môn là rất lớn. Thẩm quyền xét xử, giải quyết án của mỗi cấp tòa án có sự điều chỉnh, đáng kể nhất là việc giải quyết sơ thẩm toàn bộ vụ, việc dân sự, hành chính vốn có nhiều khó khăn được chuyển về tòa án cấp khu vực, gây không ít thách thức, khó khăn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Song với tinh thần quyết tâm cao, tập thể cán bộ, công chức, người lao động tòa án hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực vươn lên tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Nổi bật, trong năm công tác (từ 01/10/2024 đến 30/9/2025), tòa đã thụ lý 13.637 vụ việc, tăng 2,9% so với năm 2024; giải quyết 12.926 vụ việc, đạt 94,7%, cao hơn năm trước 4,5%, góp phần quan trọng giữ vững an ninh pháp lý, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, nhiều vụ án lớn, phức tạp được xét xử kịp thời. Các bản án được tuyên đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống tư pháp và sự nghiêm minh của pháp luật.

Đồng chí Đỗ Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Trong xét xử, giải quyết vụ, việc dân sự và hành chính, tòa đã làm tốt việc hướng dẫn đương sự thực hiện đúng nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ, tài liệu. Đồng thời chủ động xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của pháp luật. Nhờ đó, tỷ lệ giải quyết án dân sự vượt 9%, án hành chính vượt 22,25% so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Đây là kết quả nổi bật chưa từng có trong nhiều năm qua của tòa án hai cấp trên địa bàn tỉnh.

Trong giải quyết án dân sự, tòa đã hòa giải thành đạt 6.786 vụ, đạt tỷ lệ 67,8%, nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Cùng với đó, tình trạng án quá hạn luật định, án tuyên không rõ ràng cơ bản được khắc phục. Việc áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo được xem xét, giám sát chặt chẽ, nhất là đối với các bị cáo phạm tội tham nhũng, kinh tế...

Với thành tích đạt được, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hoá đã được tặng danh hiệu “Cờ thi đua Tòa án Nhân dân” và nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Ba Tòa án nhân dân khu vực được tặng danh hiệu "Cờ thi đua Tòa án nhân dân”; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Thừa ủy quyền, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, tập trung phân tích, đánh giá kết quả đạt được trong năm. Đồng thời thẳn thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề ra giải pháp, chia sẻ cách làm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2026.

Trên cơ sở đó, hội nghị thống nhất phương hướng hành động của Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa trong năm 2026 là “Đổi mới, Đoàn kết, Trách nhiệm, Kỷ cương, Chất lượng, Vì công lý”, tập trung thực hiện có hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó việc nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ, việc được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử; tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm người đứng đầu...

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc mà tập thể cán bộ, công chức, người lao động Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đánh giá cao tinh thần “nhìn thẳng, nói thật” của Tòa án Nhân dân tỉnh trong việc chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục triệt để trong năm 2026.

Nhấn mạnh, năm 2026 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đặt ra những yêu cầu và trọng trách mới, đồng chí Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến đề nghị Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 20/11/2025 của Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao. Trong đó, cần tập trung nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm công lý, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua xét xử, kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục các sơ hở, bất cập trong quản lý nhà nước tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến cũng đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng công tác tự đào tạo; đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại. Duy trì và phấn đấu nâng cao hơn nữa tỷ lệ hòa giải thành trong án dân sự. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong tòa án cấp khu vực tinh gọn, khoa học, hợp lý.

Đồng thời, quan tâm chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách tư pháp và chuyển đổi số...

Thừa ủy quyền, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng tập thể phòng Tổ chức cán bộ, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thừa ủy quyền, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng đồng chí Nguyễn Thị Nga, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh trao Cờ thi đua Tòa án Nhân dân tặng các tập thể.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến đã trao Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước, Cờ thi đua của Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân; lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh trao Cờ thi đua và Bằng khen của Tòa án Nhân dân tối cao tặng các tập thể, cá nhân.

Cũng tại hội nghị, Toàn án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ.

Đỗ Đức