Đoàn ĐBQH Thanh Hóa góp ý vào chủ trương đầu tư 2 chương trình mục tiêu quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 25/11, các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Tây Ninh đã tham gia thảo luận tại tổ 3, đóng góp ý kiến đối với chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển, giai đoạn 2026-2035.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại tổ.

Góp ý vào chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, các đại biểu tán thành với sự cần thiết xây dựng chương trình để thể chế hóa chủ trương của Đảng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện tốt công tác dân số và phát triển

Tham gia góp ý, ĐBQH Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị việc xây dựng chủ trương này cần quan tâm đến tính khả thi trong xác định nguồn vốn giai đoạn 2026-2030, trong đó cần quan tâm đến những địa phương còn khó khăn về ngân sách.

ĐBQH Mai Văn Hải tham gia phát biểu tại tổ.

Đại biểu đề nghị xác định rõ bộ tiêu chí của xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; nguyên tắc lựa chọn đầu tư nâng cao năng lực cho y tế cơ sở. Cần quan tâm đến việc đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ y, bác sĩ ở tuyến cơ sở, tập trung đào tạo chủ yếu cho các trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa khu vực. Đối với trạm y tế thì căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để có lộ trình, kế hoạch đào tạo phù hợp. Đồng thời, phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế với quy mô xã, phường như hiện nay để có hướng giao nhiệm vụ và đào tạo phù hợp.

Đại biểu đề nghị dự thảo Nghị quyết nên bổ sung mục tiêu để nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa khu vực.

ĐBQH Lê Văn Cường tham gia phát biểu tại tổ.

Tham gia góp ý, ĐBQH Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đề nghị cần phải có nguồn lực để thu hút bác sĩ về các trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa khu vực công tác, tạo điều kiện để các bác sĩ được đào tạo nâng cao tay nghề và sau đó có thể điều động về trạm y tế.

Đại biểu Cường nhất trí với các cơ chế đặc thù được nêu trong dự thảo Nghị quyết, như không yêu cầu bố trí đối ứng hoặc bố trí đối ứng với tỷ lệ thấp để hỗ trợ những tỉnh, thành phố khó khăn. Đồng thời kiến nghị Bộ Y tế sớm điều chỉnh Thông tư 32 về xây dựng các trạm y tế, để từ đó xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí thực hiện theo Thông tư mới.

Góp ý về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các đại biểu cơ bản đồng tình với sự cần thiết của chương trình. Đồng thời cho rằng, dự thảo nghị quyết thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm của Quốc hội trong việc hiện đại hóa giáo dục và đào tạo.

Tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả triển khai, cần tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các mục tiêu, lộ trình, cơ chế giám sát nhằm tăng tính khả thi, minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả của chương trình.

Tham gia góp ý, ĐBQH Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị cần làm rõ sự cần thiết về xác định mục tiêu đầu tư trọng điểm 18 trường nghề, từng bước hình thành 6 trung tâm quốc gia và 12 trung tâm đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao; đầu tư vào 30 trường cao đẳng nghề đào tạo cho các ngành nghề mũi nhọn, trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội vùng và địa phương...

Đại biểu cũng cho rằng việc đào tạo nghề là rất quan trọng, đặc biệt là đào tạo nghề chất lượng cao; tuy nhiên cần tính toán cân nhắc thật kỹ trong việc đầu tư mới, mà nên rà soát, đánh giá lại hệ thống các trường cao đẳng, trung cấp nghề hiện có để xác định mục tiêu đầu tư, nâng cấp.

Quốc Hương