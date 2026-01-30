Đoàn công tác của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại Thanh Hóa

Chiều 30/1, Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, làm trưởng đoàn, đã tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 3.113 cơ sở tín ngưỡng, với 4 tôn giáo đang hoạt động gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Cao Đài. Nhìn chung, các tổ chức tôn giáo và cơ sở tín ngưỡng hoạt động ổn định, tuân thủ quy định của pháp luật, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích đã đăng ký. Nhiều chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ vững ổn định trật tự xã hội trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp....

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương của tỉnh đã tham gia thảo luận, cung cấp thêm thông tin, làm rõ các vấn đề đoàn quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường cho biết: Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các nghị định, văn bản liên quan; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. Các văn bản của tỉnh đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhận được sự đồng thuận của đông đảo Nhân dân, tín đồ tôn giáo. Nhờ đó, trong nhiều năm qua, tại Thanh Hóa không xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; tình hình an ninh tôn giáo trên địa bàn được đảm bảo ổn định.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh Thanh Hóa cho buổi khảo sát; cũng như những kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đoàn khảo sát sẽ tiếp thu, nghiên cứu, tổng hợp để báo cáo Quốc hội, phục vụ việc sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Lê Quỳnh