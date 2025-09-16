Điều trị ca ung thư máu đầu tiên thành công với liệu pháp tế bào miễn dịch CAR-T

Với sự phối hợp của các chuyên gia đến từ Đài Loan (Trung Quốc), Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên điều trị thành công trường hợp mắc bệnh ung thư máu bằng liệu pháp tế bào miễn dịch CAR-T.

Người bệnh đầu tiên ở Việt Nam được điều trị bằng liệu pháp CAR-T cell thành công là bệnh nhi 12 tuổi mắc bệnh bạch cầu cấp lympho B, nhóm nguy cơ cao. (Nguồn: Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh)

Đây là phương pháp điều trị ung thư mới và khó nhất hiện nay.

Đây là thông tin được Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại 3 hội nghị diễn ra đồng thời là Hội nghị Truyền máu-Huyết học Việt Nam lần 8, Hội nghị Truyền máu-ghép-liệu pháp tế bào Việt Pháp mở rộng lần 8 và Hội nghị Ghép tế bào gốc tủy xương và máu châu Á-Thái Bình Dương lần 30, khai mạc ngày 16/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bác sỹ Phù Chí Dũng chia sẻ mới đây, Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các chuyên gia đến từ Đài Loan (Trung Quốc) áp dụng liệu pháp tế bào CAR-T điều trị thành công cho trường hợp đặc biệt.

Bệnh nhân là một bé gái (12 tuổi) được chẩn đoán mắc bạch cầu cấp lympho B, nhóm nguy cơ cao. Sau khi được hóa trị, bệnh nhân bị tái phát lần đầu, sau đó được ghép tủy nửa thuận hợp từ người cha nhưng vẫn tái phát lần thứ hai.

Các bác sỹ Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các chuyên gia Đài Loan (Trung Quốc) sử dụng liệu pháp CAR-T (liệu pháp miễn dịch sử dụng tế bào T của chính bệnh nhân được biến đổi gen trong phòng thí nghiệm để chúng có khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư).

Sau hơn 1 năm truyền tế bào CAR-T, hiện, sức khỏe của bệnh nhân ổn định và vẫn đang được tiếp tục điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là ca bệnh đầu tiên tại Việt Nam áp dụng liệu pháp tế bào CAR-T để điều trị ung thư máu.

Liệu pháp miễn dịch CAR-T còn gọi là liệu pháp tế bào CAR-T được xem là một bước đột phá lớn nhất trong lĩnh vực điều trị ung thư, đặc biệt là ung thư máu.

Phương pháp này mang nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương pháp điều trị truyền thống, ít tác dụng phụ, hiệu quả điều trị cao, kéo dài sự sống cho người bệnh và chất lượng cuộc sống được cải thiện đáng kể sau khi điều trị.

Đặc biệt, liệu pháp CAR-T có khả năng tạo ra đáp ứng miễn dịch lâu dài, giúp giảm nguy cơ tái phát bệnh. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay của liệu pháp CART-T là chi phí điều trị rất cao, quá trình sản xuất tế bào CAR-T đòi hỏi công nghệ phức tạp và các thiết bị hiện đại.

Hiện Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự (bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên được cấp chứng nhận) và sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài để tự sản xuất tế bào CAR-T tại Việt Nam.

Mục tiêu là từng bước làm chủ công nghệ, qua đó giảm chi phí điều trị cho người bệnh. Bác sỹ Phù Chí Dũng ước tính, nếu tự sản xuất được tế bào CAR-T tại Việt Nam thì chi phí điều trị có thể giảm xuống khoảng 20 lần so với ra nước ngoài điều trị (xuống còn dưới 500 triệu đồng/ca bệnh).

Ngoài ra, tại 3 hội nghị năm nay còn có hơn 200 báo cáo của các chuyên gia trong lĩnh vực truyền máu, huyết học của Việt Nam và quốc tế.

Các nội dung báo cáo là các nghiên cứu khoa học mới nhất, tập trung vào các nội dung chính như: truyền máu, bệnh lý huyết học, hóa trị liệu, ghép tế bào gốc tạo máu, liệu pháp trúng đích, liệu pháp tế bào, liệu pháp gene, kháng thể đơn dòng, nhiễm trùng, ngân hàng tế bào gốc, tế bào gốc trung mô, ngân hàng máu, quản lý chất lượng, điều dưỡng.

Diễn ra từ ngày 16-20/9, Hội nghị Truyền máu-Huyết học Việt Nam lần 8, Hội nghị Truyền máu-ghép-liệu pháp tế bào Việt Pháp mở rộng lần 8 và Hội nghị Ghép tế bào gốc tủy xương và máu châu Á-Thái Bình Dương lần 30 thu hút sự tham gia của gần 2.000 đại biểu, trong đó có gần 350 đại biểu quốc tế./.

Theo TTXVN