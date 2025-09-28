Điều chỉnh giờ cất, hạ cánh hàng loạt chuyến bay do ảnh hưởng bão số 10

Hàng loạt các chuyến bay của Vietnam Airlines phải điều chỉnh giờ cất, hạ cánh đến khu vực miền Trung do ảnh hưởng của cơn bão số 10.

Máy bay cất hạ cánh tại một cảng hàng không của nước ta. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chủ động triển khai phương án điều chỉnh lịch bay nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn trước ảnh hưởng của cơn bão Bualoi (bão số 10).

Cụ thể, trong ngày 28/9, chuyến bay VN1597 hành trình Hà Nội-Đồng Hới và chuyến bay VN1404 hành trình Thành phố Hồ Chí Minh-Đồng Hới được điều chỉnh thời gian cất cánh sớm, đều chuyển sang lúc 5h30 cùng ngày; chuyến bay VN1590 hành trình Đồng Hới-Hà Nội sẽ cất cánh lúc 7h10 cùng ngày; chuyến bay VN1405 hành trình Đồng Hới-Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cất cánh lúc 7h45 cùng ngày.

Bên cạnh đó, trong cùng ngày 28/9, chuyến bay VN7270 hành trình Thành phố Hồ Chí Minh-Thọ Xuân (Thanh Hoá) được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 7h và chuyến bay VN7271 hành trình Thọ Xuân-Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh thời gian cất cánh sang 9h25 cùng ngày.

Ngoài ra, cũng trong ngày 28/9, Vietnam Airlines sẽ huỷ các chuyến bay đến và đi từ sân bay Phú Bài (Huế). Hãng cũng tạm dừng khai thác các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến 12h ngày 28/9.

Trong cùng thời gian này, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Vietnam Airlines rất lấy làm tiếc vì sự thay đổi kế hoạch khai thác do yếu tố thời tiết bất khả kháng và mong nhận được sự thông cảm từ hành khách. Giờ bay có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Hãng sẽ cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông và liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách./.

Theo Vietnam+