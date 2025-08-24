Điện lực miền Bắc kiểm tra ứng phó bão số 5 tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Ngày 24/8, trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki), đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) do Phó Tổng giám đốc Vũ Anh Phương dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra việc ứng phó tại các Công ty Điện lực Thanh Hóa, Công ty Điện lực Nghệ An và Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Nhân viên điện lực kiểm tra, gia cố hệ thống điện bảo đảm các biện pháp phòng chống bão cho hệ thống điện. (Ảnh: TTXVN phát)

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận các đơn vị đã chủ động triển khai phương án phòng chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”, củng cố lưới điện, gia cố các điểm xung yếu, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 và chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để xử lý kịp thời tình huống phát sinh.

Đặc biệt, các đơn vị đã xây dựng phương án đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho các phụ tải quan trọng như bệnh viện, cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai, trạm bơm tiêu úng, thông tin liên lạc và hạ tầng thiết yếu.

Cùng ngày, EVNNPC ban hành Công điện số 4219/CĐ-EVNNPC, yêu cầu các đơn vị thành viên khẩn trương triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty; gia cố các điểm xung yếu, bố trí trực vận hành 24/24, phối hợp với địa phương phát quang hành lang tuyến, tuyên truyền an toàn điện và báo cáo kịp thời diễn biến, thiệt hại, tiến độ khắc phục theo quy định.

EVNNPC cho biết đang huy động tối đa lực lượng, bám sát hiện trường, chủ động các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại và khôi phục cấp điện nhanh nhất cho khách hàng sau bão./.

Theo TTXVN