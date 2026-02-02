Điện Kremlin chỉ trích năng lực của nhiều lãnh đạo châu Âu trước các thách thức toàn cầu

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng giới lãnh đạo hiện nay của nhiều quốc gia châu Âu không chỉ thiếu khả năng ứng phó với các thách thức toàn cầu mà còn chưa nhận thức đầy đủ mức độ nghiêm trọng của những thách thức đó.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Yahoo

Phát biểu trong cuộc trao đổi với nhà báo Pavel Zarubin của Đài Phát thanh – Truyền hình Nhà nước Nga (VGTRK) ngày 1/2, ông Peskov nhận định rằng, nhiều chính trị gia đang nắm quyền tại châu Âu có tầm nhìn ngắn hạn và thiếu trách nhiệm trong việc hoạch định chính sách. Theo ông Peskov, điều này khiến các nước châu Âu gặp khó khăn trong việc đưa ra các phản ứng hiệu quả trước những biến động lớn đang tác động đến trật tự thế giới.

Ông Peskov nói: “Chúng tôi đang chứng kiến việc nhiều người cầm quyền ở các quốc gia châu Âu thiếu nền tảng hiểu biết cần thiết, hành động thiếu trách nhiệm và chỉ suy nghĩ trong khuôn khổ vài năm trước mắt. Họ không đủ khả năng để ứng phó với các thách thức mà toàn thế giới đang phải đối mặt, thậm chí còn chưa thể nhận thức đầy đủ tầm vóc của những thách thức đó.”

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng đề cập đến vấn đề cách tiếp cận của một số nước châu Âu đối với lịch sử, đặc biệt là vai trò của Liên Xô trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Theo ông, việc giảm nhẹ hoặc phủ nhận đóng góp của Liên Xô không diễn ra đột ngột mà là kết quả của một quá trình kéo dài.

Trả lời câu hỏi liệu đây có phải là một chương trình được hoạch định có chủ ý hay không, Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng điều này xuất phát từ những thay đổi mang tính hệ thống trong nội bộ châu Âu. Ông Peskov nhấn mạnh rằng các “quá trình không thể đảo ngược” đã hình thành, liên quan đến việc áp dụng các tiêu chuẩn kép trong cách nhìn nhận những nguyên tắc cốt lõi của xã hội và nhà nước.

Theo ông Peskov, các tiêu chuẩn kép này thể hiện rõ trong cách tiếp cận của châu Âu đối với các khái niệm như dân chủ, toàn cầu hóa và mô hình chung sống giữa các quốc gia. Những khác biệt trong quan điểm này, theo Điện Kremlin, đang góp phần làm gia tăng bất đồng giữa Nga và Liên minh châu Âu trong bối cảnh quan hệ hai bên tiếp tục căng thẳng do các vấn đề địa chính trị và an ninh quốc tế.

Phát biểu của ông Peskov phản ánh lập trường nhất quán của Nga trong việc chỉ trích chính sách và định hướng chiến lược của các nước châu Âu, đồng thời cho thấy những khác biệt sâu sắc trong cách hai bên đánh giá các thách thức toàn cầu hiện nay.

Lê Hà.

Nguồn: Tass