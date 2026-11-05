Diễn đàn khuyến nông “An toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi"

Chiều 5/11, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với UBND xã Xuân Lập tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “An toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi”.

Các đại biểu dự diễn đàn.

Dự diễn đàn có đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan quản lý chuyên ngành, các nhà khoa học, doanh nghiệp và đông đảo nông dân, chủ trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi đang phải đối mặt với nhiều rủi ro lớn từ dịch bệnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đàn vật nuôi. Do đó, việc áp dụng đồng bộ các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học không chỉ là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, giảm chi phí sản xuất mà còn là điều kiện tiên quyết để hướng tới chăn nuôi bền vững và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các hộ chăn nuôi và người dân tham gia diễn đàn.

Tại diễn đàn, các chuyên gia đã trình bày các báo cáo tham luận chuyên sâu về: Cơ chế, chính sách hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị và xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; thực trạng, khó khăn và giải pháp để phát triển bền vững trong chăn nuôi nông hộ; an toàn sinh học trong chăn nuôi; xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sạch, minh bạch nguồn gốc phục vụ thị trường nội địa, xuất khẩu...

Phó Giáo sư Lê Văn Phan, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày chuyên đề về Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Cùng với đó, các đại biểu là hộ chăn nuôi, chủ trang trại cũng được trao đổi, giải đáp thắc mắc về kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, phương pháp xử lý khi có dịch bệnh và hướng dẫn truy xuất nguồn gốc, kết nối tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi an toàn... góp phần giúp người chăn nuôi chủ động bảo vệ tài sản, nâng cao thu nhập và cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho thị trường.

Lê Hòa