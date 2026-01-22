Điểm tựa cho người cao tuổi

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh, chăm lo cho người cao tuổi (NCT) không chỉ là yêu cầu mang tính nhân văn mà còn là nhiệm vụ trọng tâm của chính sách an sinh xã hội (ASXH). Những năm qua, tỉnh đã từng bước hoàn thiện và mở rộng hệ thống chính sách, từ bảo đảm thu nhập, chăm sóc sức khỏe đến nâng cao đời sống tinh thần, tạo nền tảng để NCT được sống an tâm, khỏe mạnh và phát huy vai trò trong cộng đồng.

Cán bộ chính sách xã Thiệu Hóa chi trả tiền quà của Đảng, Nhà nước cho đối tượng hưu trí xã hội trên địa bàn.

Theo thống kê của Sở Y tế, hiện toàn tỉnh có hơn 612.000 NCT, chiếm khoảng 16% dân số. Tỷ lệ này cho thấy xu hướng già hóa dân số đang diễn ra rõ nét, kéo theo những yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống ASXH, đặc biệt là các chính sách dành cho NCT - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khi tuổi cao, sức yếu.

Nhận thức rõ thách thức đó, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều chính sách nhằm mở rộng diện bao phủ an sinh cho NCT. Một trong những dấu ấn quan trọng là việc thực hiện chính sách trợ cấp hưu trí xã hội, góp phần bổ sung “mắt xích” còn thiếu trong hệ thống an sinh, nhất là đối với những NCT không có lương hưu, không có nguồn thu nhập ổn định.

Tính đến tháng 12/2025, toàn tỉnh có 360.178 NCT đang hưởng lương hưu và các loại trợ cấp hằng tháng, chiếm 58,8% tổng số NCT. So với năm 2024, số lượng người thụ hưởng tăng hơn 54.000 người, cho thấy nỗ lực rõ rệt trong việc mở rộng diện bao phủ chính sách, từng bước bảo đảm để NCT có điểm tựa kinh tế khi không còn khả năng lao động. Cụ thể, trong tổng số NCT đang hưởng trợ cấp, có 52.341 người hưởng chế độ người có công với cách mạng; 148.500 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; 45.781 người hưởng trợ giúp xã hội hằng tháng và 113.556 người được hưởng chính sách hưu trí xã hội. Việc đa dạng hóa các hình thức trợ cấp đã góp phần hình thành mạng lưới an sinh nhiều tầng nấc, phù hợp với từng nhóm đối tượng NCT.

Cùng với việc mở rộng chính sách, công tác giải quyết chế độ và chi trả trợ cấp luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Các khoản lương hưu, trợ cấp BHXH trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch. Điều này không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trong đời sống hằng ngày của NCT, mà còn củng cố niềm tin của người dân vào các chính sách an sinh của Nhà nước.

Song hành với bảo đảm thu nhập, chăm sóc sức khỏe được xác định là trụ cột quan trọng trong chính sách đối với NCT. Hiện nay, khoảng 96,5% NCT trên địa bàn tỉnh đã được cấp thẻ BHYT hoặc hỗ trợ mua thẻ BHYT, qua đó được tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh với chi phí thấp hoặc miễn phí. Tỷ lệ bao phủ BHYT cao đã giúp NCT yên tâm hơn trong việc điều trị các bệnh mãn tính - vốn phổ biến ở độ tuổi này như tim mạch, huyết áp, tiểu đường. Nhiều NCT cho biết, nếu không có thẻ BHYT, chi phí khám, chữa bệnh sẽ trở thành gánh nặng lớn cho bản thân và gia đình.

Bên cạnh đó, các địa phương còn chú trọng tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tư vấn phòng chống bệnh tật cho NCT; từng bước nâng cao chất lượng y tế cơ sở, giúp NCT được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa bàn sinh sống. Những giải pháp này không chỉ hướng tới mục tiêu kéo dài tuổi thọ, mà quan trọng hơn là hiện thực hóa “già hóa khỏe mạnh”, giúp NCT sống chủ động, an toàn và có chất lượng.

Nếu an sinh và y tế là nền tảng vật chất, thì đời sống tinh thần chính là yếu tố quyết định để NCT có một tuổi già trọn vẹn. Thời gian qua, việc quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho NCT đã được các cấp, các ngành chú trọng, với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương. Một trong những hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc là công tác chúc thọ, mừng thọ. Dịp tết nguyên đán, toàn tỉnh đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho hơn 89.000 NCT, với tổng kinh phí trên 31 tỷ đồng. Hoạt động được triển khai kịp thời, trang trọng, tiết kiệm, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của lớp người “cây cao bóng cả” đối với gia đình và xã hội.

Không dừng lại ở các hoạt động mang tính động viên tinh thần, tỉnh còn quan tâm xây dựng môi trường sinh hoạt cộng đồng lành mạnh cho NCT thông qua hệ thống các câu lạc bộ. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 5.200 câu lạc bộ NCT đang hoạt động, trong đó có 4.000 câu lạc bộ văn hóa - thể thao và 1.200 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút hơn 260.700 thành viên tham gia. Đặc biệt, mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã phát huy hiệu quả rõ nét trong việc hỗ trợ NCT nghèo, hoàn cảnh khó khăn, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ trong cộng đồng.

Từ các hoạt động này, vai trò của NCT ngày càng được khẳng định. Không ít NCT đã tích cực tham gia công tác xã hội, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Với uy tín, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, họ trở thành lực lượng quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Những kết quả đạt được trong công tác chăm lo NCT thời gian qua đã cho thấy sự quan tâm toàn diện của tỉnh trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét.

Bài và ảnh: Trần Hằng