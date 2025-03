Điểm tựa bình yên của người dân

Với bản tinh thần nhiệt huyết, Đại úy Cao Thị Thủy, Phó trưởng Công an xã Cẩm Long (Cẩm Thủy) đã cùng các đồng chí, đồng đội bám sát địa bàn, tận tụy phục vụ Nhân dân, kịp thời giải quyết các vụ việc về an ninh, trật tự (ANTT). Hình ảnh người nữ Phó trưởng Công an xã năng động, thân thiện, gần gũi đã để lại nhiều tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân.

Đại úy Cao Thị Thủy, Phó trưởng Công an xã Cẩm Long.

Trưởng thành từ cán bộ của Đội An ninh, Công an huyện Cẩm Thủy, năm 2020, Đại úy Cao Thị Thủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Công an xã Cẩm Long. Xác định nhiệm vụ trên cương vị mới đầy khó khăn và thách thức, đồng chí Thủy luôn tích cực nghiên cứu, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; trau dồi kinh nghiệm từ thực tiễn.

Đồng chí luôn thể hiện sự nhanh nhẹn, năng động, sẵn sàng đảm nhận các “khâu yếu, việc khó”, phát huy được nhiều ưu thế của mình và có nhiều sáng kiến hay, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ngoài thời gian làm việc tại trụ sở Công an xã, Đại úy Cao Thị Thủy đều dành nhiều thời gian đến thôn, xóm để gặp gỡ, nắm tình hình địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về ANTT; cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm. Mỗi khi có vụ việc xảy ra, chị luôn có mặt kịp thời trực tiếp giải quyết các vụ việc tại cơ sở. Quá trình tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân, hình ảnh nữ Phó trưởng Công an xã luôn tận tình, niềm nở, nhiệt huyết với công việc đã nhận được nhiều thiện cảm cùng sự quý mến, tin tưởng của người dân.

Đồng chí Thủy tâm sự, khi về nhận nhiệm vụ tại địa bàn xã có 85% đồng bào dân tộc Mường sinh sống, với diện tích toàn xã là 30,8km2, 8.000 nhân khẩu (trong đó có 375 nhân khẩu công giáo), có rất nhiều lĩnh vực công tác khác nhau nên bản thân luôn cố gắng hết mình vừa làm, vừa học hỏi thêm kinh nghiệm từ đồng chí, đồng đội đi trước và luôn nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình nên mọi khó khăn, vướng mắc luôn được tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Để được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, Nhân dân quý mến, đồng chí luôn gương mẫu, xung phong đi đầu trong các hoạt động. Ông Trương Văn Quyết, Trưởng thôn Phi Long cho biết: Đồng chí Thủy là một cán bộ Công an trẻ, nhiều hoài bão, công tác chuyên môn vững vàng, luôn gần gũi với đồng chí, đồng đội và đặc biệt là bà con Nhân dân. Người dân thắc mắc gì, đồng chí Thủy cũng sẵn sàng lắng nghe và giải thích có tình có lý; người dân khó khăn gì, chị bàn bạc với thôn xóm cùng tháo gỡ.

Không chỉ luôn gần gữi, gắn bó với Nhân dân, Đại úy Cao Thị Thủy còn luôn phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu trong công việc. Với trách nhiệm là Phó trưởng Công an xã, đồng chí đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm ANTT, như: quản lý đối với các đối tượng liên quan đến ma túy; gọi hỏi, răn đe, giáo dục, viết cam kết không vi phạm pháp luật đối với số đối tượng hình sự, thanh thiếu niên hư...

Bên cạnh đó, để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát huy hiệu quả, đồng chí Thủy đã thường xuyên vận động người dân duy trì hoạt động các mô hình “Zalo kết nối an ninh”, “Camera giám sát an ninh, trật tự”, “Đường cờ Tổ quốc”,...

Đại úy Cao Thị Thủy thường xuyên bám sát cơ sở, gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Với những cố gắng của lực lượng Công an xã Cẩm Long, trong năm 2024 và 2 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn xã không xảy ra trọng án, địa bàn trong sạch không có tụ điểm phức tạp về ma túy, hình sự. 100% tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định. Đã tham mưu tổ chức trên 100 buổi tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân đảm bảo ANTT trên địa bàn, góp phần quan trọng trong việc xây dưng xã Cẩm Long đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2024 và xây dựng thành công địa bàn không có ma túy vào cuối năm 2025.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Long Bùi Văn Chương nhận xét: Đồng chí Thủy luôn phát huy được vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy; chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, huy động được sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm ANTT, thường xuyên bám sát cơ sở, gần gũi với Nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, được nhân dân tin tưởng, quý mến.

Với những thành tích và sự nỗ lực không ngừng, Đại úy Cao Thị Thủy đã được Bộ trưởng Công an tặng Bằng khen, UBND huyện Cẩm Thủy tặng Giấy khen. Năm 2024, đồng chí vinh dự đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Với đồng chí, những phần thưởng và thành tích trong công tác, bên cạnh cố gắng của bản thân, không thể thiếu sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí, đồng đội và gia đình, đặc biệt hơn là sự tin yêu, giúp đỡ của các tầng lớp Nhân dân, đó là nguồn động lực to lớn để đồng chí tiếp tục phấn đấu, góp sức bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Mai Hà (CTV)