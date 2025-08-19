Nữ giáo viên nhặt được gần 80 triệu đồng trả lại người mất

Trong khi đi rút tiền tại cây ATM, Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV) ở tiểu khu 6, phường Tĩnh Gia, chị Lê Thị Huyền, giáo viên Trường THPT Tĩnh Gia 1 phát hiện một số tiền lớn nằm trong khay rút của cây ATM. Nhận định đây có thể là số tiền của ai đó đã rút mà để quên chưa kịp lấy, chị Huyền đã ngay lập tức mang số tiền trình báo công an và tìm chủ nhân để trao trả.

Công an phường Tĩnh Gia và cô giáo Lê Thị Huyền trao trả lại tài sản cho anh Mai Xuân Tấn.

Ngày 19/8, thông tin từ Công an phường Tĩnh Gia cho biết, đơn vị đã xác minh được người bỏ quên gần 80 triệu đồng tại cây ATM, Ngân hàng BIDV ở tiểu khu 6, phường Tĩnh Gia và trao trả lại cho chủ nhân.

Trước đó, chị Lê Thị Huyền (SN 1988), giáo viên Trường THPT Tĩnh Gia 1, đến giao dịch tại cây ATM, Ngân hàng BIDV thì phát hiện trong khay rút tiền có số tiền 79.500.000 đồng bị bỏ quên.

Ngay sau đó, chị Huyền đã mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Tĩnh Gia trình báo và nhờ Công an phường xác minh chủ nhân của số tiền trên để trao trả lại.

Sau khi tiếp nhận tài sản do chị Huyền bàn giao, Công an phường Tĩnh Gia đã nhanh chóng đăng tải thông tin trên Fanpage chính thức của Công an phường, kêu gọi người dân chia sẻ, đồng thời đến Ngân hàng BIDV để xác minh, làm rõ chủ nhân số tiền trên.

Đến ngày 19/8, Công an phường Tĩnh Gia xác định người để quên số tiền trên là anh Mai Xuân Tấn (SN 1984 trú tại Tiểu khu 1, phường Tĩnh Gia). Dưới sự chứng kiến của Công an phường Tĩnh Gia, chị Huyền đã trực tiếp bàn giao lại số tiền gần 80 triệu đồng cho anh Tấn.

Linh Hương