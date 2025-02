Điểm tựa trên biển của ngư dân

Khi những chiếc thuyền “ưỡn ngực” vươn khơi cũng là lúc những người lính quân hàm xanh còn đứng đó, nơi cửa biển, lo lắng cho sự bình yên của những chiếc tàu nơi khơi xa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn giúp ngư dân xử lý tài sản sau gặp nạn trên biển.

Sầm Sơn trong ngày biển động khiến Trung tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sầm Sơn trở nên bồn chồn khó tả. Nắm bắt rõ sự phức tạp của mùa biển động, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn luôn trong tâm thế sẵn sàng ra khơi cứu hộ, cứu nạn bất cứ lúc nào.

Ngoài khơi gió mỗi lúc một lớn, tàu cá mang số hiệu TH 93411TS bị chết máy giữa biển cả mênh mông. Thuyền trưởng Cao Sỹ Phái và các thuyền viên vừa tát nước vừa lo lắng. Chỉ khi nhìn thấy tàu cứu hộ của Đồn Biên phòng Sầm Sơn mọi người mới dám tin họ sẽ an toàn trở về.

Vào đến bờ, anh Phái mới bình tĩnh kể lại hành trình thoát khỏi “cửa tử” trên biển của mình và các thuyền viên. Trong mỗi câu nói đều chất chứa lòng biết ơn đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn. Theo đó, ngày 7/11/2024 khi đang đánh bắt hải sản trên biển thì thời tiết diễn biến xấu. Tuy nhiên, mọi người động viên nhau cố gắng để không lỗ tiền dầu và có chút mang về cho gia đình. Vậy nhưng, đến chiều cùng ngày, gió mỗi lúc một to nên anh Phái cho thu lưới, điều khiển tàu chạy về bờ tránh trú. Khi tàu còn cách bờ khoảng 3 hải lý thì bị hỏng máy bơm, không khắc phục được. Sóng to, gió lớn, nước tràn vào khoang tàu làm hỏng máy chính và chìm dần. Anh Phái vừa trấn an mọi người tập trung tát nước vừa gọi về Trạm kiểm soát Biên phòng Quảng Cư.

Ngay khi nhận được tin báo, Trung tá Nguyễn Đình Hùng nhanh chóng điều động tàu đi cứu hộ, cứu nạn. Do thủy triều xuống, thuyền cứu hộ lớn không ra khơi được. Không chần chừ Thiếu tá Trịnh Tứ Vượng đã mượn bè của ngư dân phường Quảng Cư cùng 4 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị nhanh chóng rời bến. Lúc này trời đã tối, gió mỗi lúc một to và càng ra xa những con sóng cao cứ như muốn nhấn chìm chiếc bè nhỏ. Thế nhưng, với bản lĩnh của những người lính biên phòng, chiếc bè nhỏ cứ rẽ sóng hướng về tọa độ tàu cá đang bị nạn. Đến nơi, Thiếu tá Vượng cùng đồng đội lần lượt đưa thuyền trưởng Cao Sỹ Phái và các thuyền viên lên bè an toàn. Lúc này, ở trong bờ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn đang túc trực tại Cảng cá Lạch Hới để làm thủ tục bàn giao người. Quân y của đơn vị cũng có mặt sẵn sàng làm nhiệm vụ thăm khám sức khỏe và sơ cứu cho các thuyền viên bị thương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn trở thành điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi, bám biển.

Trung tá Nguyễn Đình Hùng cho biết: “Phương châm của chúng tôi giúp ngư dân là giúp mình, cứu ngư dân là mệnh lệnh trái tim. Chúng tôi thường xuyên huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh kiên định, vững vàng, có khả năng làm tốt trong điều kiện sóng to gió lớn”.

Đồn Biên phòng Sầm Sơn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh biên giới hơn 29km bờ biển trên địa bàn 14 xã, phường của TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương, cùng 2 cửa lạch và 2.700 tàu, thuyền đánh bắt hải sản. Những năm gần đây điều kiện thời tiết trên biển rất phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền và ngư dân khi hành nghề trên biển. Đồn Biên phòng Sầm Sơn luôn xác định việc tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Ðơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung các phương án, kế hoạch và triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn bảo đảm sát với thực tế. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các lực lượng tại chỗ tích cực tham gia ứng phó có hiệu quả các sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, góp phần giảm thiệt hại về tài sản, tính mạng của Nhân dân.

Năm 2024 đơn vị đã điều động 75 đợt với nhiều lượt tàu, xuồng cùng 341 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn, cứu được 7 phương tiện, 28 ngư dân bị nạn trên biển và đưa vào bờ an toàn. Phối hợp với chính quyền các địa phương hướng dẫn và kêu gọi hơn 2.000 lượt tàu thuyền vào bờ trú, tránh bão, áp thấp nhiệt đới bảo đảm an toàn.

Bài và ảnh: Tăng Thúy