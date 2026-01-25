ĐH VHTTDL Thanh Hóa tập trung hoàn thiện lối chơi, sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại Thanh Niên Sinh viên 2026

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hóa đã chính thức trở thành nhà đương kim vô địch đầu tiên của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) Việt Nam, phá bỏ “lời nguyền” vòng loại khi toàn thắng ở vòng loại khu vực miền Bắc để giành vé vào vòng chung kết TNSV THACO Cup 2026.

Đội bóng trường ĐH VHTTDL Thanh Hoá khẳng định sức mạnh tại vòng loại giải Bóng đá TNSV Cúp THACO năm 2026. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Trong nhiều mùa giải, việc các nhà vô địch không thể tái hiện thành công ở mùa tiếp theo, thậm chí dừng bước ngay từ vòng loại, đã trở thành “lời nguyền” của sân chơi TNSV. Bởi vậy, hành trình toàn thắng vòng loại của Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa không chỉ mang ý nghĩa về kết quả, mà còn là lời khẳng định bản lĩnh của một tập thể biết cách vượt qua áp lực từ chính danh xưng nhà vô địch.

Phá bỏ “lời nguyền”, khẳng định bản lĩnh nhà ĐKVĐ

Rơi vào bảng đấu được đánh giá giàu cạnh tranh, Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa khởi đầu bằng chiến thắng 5-1 trước Trường ĐH Phương Đông. Tuy nhiên, đằng sau tỷ số đậm là một trận đấu mà đội bóng xứ Thanh đã phải tự “chỉnh” mình.

Lê Văn Thức (áo tím) và các đồng đội ra quân với chiến thắng đậm 5-1 trước ĐH Phương Đông. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Hiệp 1 nhập cuộc còn vội vàng, phối hợp chưa trơn tru và để đối thủ gỡ hòa từ sai sót cá nhân. Sang hiệp 2, đội chơi chậm lại, kiểm soát tốt hơn, tận dụng ưu thế thể lực để bứt lên - một chiến thắng cho thấy khả năng thích nghi của thầy trò HLV Nguyễn Công Thành.

Trận đấu với Trường ĐH Hàng hải Việt Nam được xem là bài test lớn nhất. Đội bóng xứ Thanh kiểm soát thế trận nhưng vẫn đối diện nguy cơ bị dẫn bàn.

Ngân Như Dũng (số 8) đóng vai trò quan trọng trong đội hình đội bóng xứ Thanh mùa giải năm nay.

Khoảnh khắc Ngân Như Dũng đá phạt thành bàn không chỉ mở tỷ số, mà còn mở ra chiến thắng 2-0 mang tính bản lề, giúp Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa sớm giành vé vào vòng chung kết.

Ở trận hạ màn gặp Trường ĐH Kinh tế quốc dân, khi mục tiêu đã hoàn thành, HLV Nguyễn Công Thành chủ động xoay tua đội hình, đan xen giữa trụ cột và dự bị.

HLV Nguyễn Công Thành (ngoài cùng bên phải) cùng các học trò toàn thắng ở vòng loại. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Chiến thắng 2-1 khép lại vòng loại với thành tích toàn thắng, nhưng quan trọng hơn, nó giúp ban huấn luyện nhìn rõ khoảng cách giữa các nhóm cầu thủ và nhìn ra cách sử dụng họ một cách hợp lý nhất ở giai đoạn tiếp theo.

“Tốt hơn năm ngoái, nhưng vẫn cần cải thiện”

Đánh giá về vòng loại, HLV Nguyễn Công Thành thẳng thắn nhìn nhận chất lượng đội bóng mùa này tốt hơn năm ngoái, đặc biệt ở sự đồng đều và tư duy thi đấu. “Chúng tôi có những thời điểm nhập cuộc chưa tốt, nhưng các cầu thủ biết sửa sai, biết chơi chậm lại và kiểm soát trận đấu. Đó là điều tích cực”, ông Thành chia sẻ.

HLV Nguyễn Công Thành đề cao yếu tố thể lực của các học trò.

Nhà cầm quân của đội bóng xứ Thanh cũng nhấn mạnh vai trò của thể lực trong sân chơi 11 người kéo dài nhiều ngày. Theo ông, Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa không hề thua kém các đối thủ ở vòng loại miền Bắc, thậm chí có lợi thế ở những thời điểm quyết định - yếu tố then chốt giúp đội duy trì sự ổn định qua từng trận.

Trên mặt trận tấn công, HLV Nguyễn Công Thành có lý do để yên tâm khi trong tay những nhân tố đã được kiểm chứng qua vòng loại. Tuấn Anh mang đến nguồn năng lượng dồi dào với tốc độ, khả năng di chuyển không biết mệt và sẵn sàng bám sân trọn vẹn 90 phút.

Màn thể hiện của hàng tấn công sau 3 trận đấu đem lại sự yên tâm cho ban huấn luyện đội bóng xứ Thanh.

Trong khi đó, Như Dũng lại là mẫu cầu thủ thiên về sáng tạo, được giao vai trò tổ chức lối chơi từ tuyến dưới, sở hữu cảm quan chiến thuật tốt và khả năng xử lý bóng khéo léo.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Công Thành không che giấu những trăn trở. Khoảng cách giữa nhóm đá chính và dự bị vẫn còn, một số cầu thủ bộc lộ hạn chế về tâm lý và thể lực khi được trao cơ hội.

Vị trí thủ môn cũng để lại nỗi lo nhất định, khi cả Chí Tuyến và Thế Ngọc dù có những pha cản phá xuất thần nhưng vẫn còn đó những pha xử lý lóng ngóng dẫn đến bàn thua.

Sẵn sàng đối đầu thử thách

Phía trước Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa là gần 2 tháng chuẩn bị với không ít thách thức: lịch thi đấu sát kỳ nghỉ Tết dẫn đến khó khăn trong việc tập trung lực lượng, cùng sự khác biệt thời tiết giữa miền Bắc và Khánh Hòa - nơi tổ chức vòng chung kết.

Dù vậy, theo HLV Nguyễn Công Thành, toàn đội vẫn sẽ hội quân sớm để có khoảng 9 ngày tập luyện liên tục trước khi lên đường.

Toàn đội sẽ trở lại tập luyện từ 26/1 tới nhằm chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương.

Việc toàn thắng vòng loại giúp Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa phá “dớp”, bước vào vòng chung kết với tâm thế của một nhà vô địch sẵn sàng cho những thử thách khắc nghiệt nhất.

Chính HLV Nguyễn Công Thành thừa nhận, toàn đội không để tấm vé dự vòng chung kết “che mờ” đi những hạn chế còn tồn tại ở 3 trận đấu vừa qua, mà tập trung vào việc hoàn thiện lối chơi, giúp các cầu thủ thể hiện rõ ý đồ chiến thuật, hạn chế sự phụ thuộc vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Thành tích vô tiền khoáng hậu ở mùa giải năm 2025 sẽ là điểm tựa vững chắc cho Trường ĐH VHTTDL Thanh Hoá ở mùa giải năm nay.

Vòng loại đã khép lại như một lời khẳng định. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 7/3 sẽ là nơi kiểm chứng bản lĩnh thực sự của nhà đương kim vô địch, nơi họ sẽ tiếp tục cống hiến với tinh thần sinh viên: “vừa đá, vừa tận hưởng”.

