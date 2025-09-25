Đêm mai (26/9), bão Bualoi đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão Bualoi phát lúc 08h00 ngày 25/9/2025. Ảnh: nchmf

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 07 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão Bualoi ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc đến Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, cường độ còn có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi từ tối và đêm ngày 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao trên 5,0-7,0m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

LP