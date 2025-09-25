Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Khoa học - Công nghệ

Môi trường

Đêm mai (26/9), bão Bualoi đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025

LP
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Dự báo khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Đêm mai (26/9), bão Bualoi đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Đêm mai (26/9), bão Bualoi đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão Bualoi phát lúc 08h00 ngày 25/9/2025. Ảnh: nchmf

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 07 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão Bualoi ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Đêm mai (26/9), bão Bualoi đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc đến Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, cường độ còn có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi từ tối và đêm ngày 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao trên 5,0-7,0m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

LP

Từ khóa:

#Biển đông #Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn #Cơn bão số 10 #Vùng biển #Sức gió mạnh nhất #Tây bắc #khu vực #Tàu thuyền #Quốc gia #Đặc biệt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thêm bão Bualoi sắp đi vào Biển Đông

Thêm bão Bualoi sắp đi vào Biển Đông

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm 23/9, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế Bualoi. Dự báo khoảng đêm 26/9, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 năm 2025.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long