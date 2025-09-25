Đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào khu vực giữa Biển Đông

Thông tin về bão Bualoi, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành bão số 10 năm 2025.

Theo đó, hồi 19 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 126,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo, đến 19 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 ngày 27/9, vị trí bão ở khoảng 15 độ Vĩ Bắc; 115 độ Kinh Đông với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30km/h, di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Đến 19 giờ ngày 28/9, vị trí bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông với sức gió cấp mạnh 12-13, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và hoạt động yếu dần..

Do tác động của bão, từ chiều tối 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 20 giờ 30 phút ngày 25/9 đến 1 giờ 30 phút ngày 26/9, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Cát Tiên, Cát Tiên 2, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Di Linh, Phường 1 Bảo Lộc, Phường 2 Bảo Lộc, Phường 3 Bảo Lộc, B’Lao; Bảo Lâm 2, Đạ Huoai 2, Hòa Ninh;Bắc Ruộng, Bảo Lâm 3, Cát Tiên 3, Đạ Huoai, Đạ Huoai 3, Đông Giang, Đồng Kho, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hòa Bắc, Kiến Đức, Nam Thành, Nghị Đức, Nhân Cơ, Quảng Hòa, Quảng Khê, Quảng Sơn, Quảng Tín, Tà Đùng (tỉnh Lâm Đồng): Đak Lua; Bom Bo, Bù Đăng, Đak Nhau, Đồng Tâm, Long Hà, Minh Đức, Nghĩa Trung, Nha Bích, An Lộc, Bình Long, Bình Phước, Chơn Thành, Đồng Xoài, Minh Hưng, Phú Lâm, Phú Lý, Phú Nghĩa, Phú Riềng, Phú Trung, Phước Sơn, Tân Hưng, Tân Khai, Tân Lợi, Tân Quan, Thọ Sơn, Thuận Lợi (tỉnh Đồng Nai )

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thuỷ văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 25/9, khu vực các tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai đã có mưa vừa, mưa to như: Quảng Ngãi-Cát Tiên (Lâm Đồng) 45,2mm, An Nhơn-Đạ Tẻh (Lâm Đồng) 36,4mm; Phước Tân (Đồng Nai) 59mm, Đak Lua (Đồng Nai) 51,6mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

