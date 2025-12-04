Đề xuất quy định mới về phụ cấp chức vụ lãnh đạo, dự kiến áp dụng từ 1/1/2026

Bộ Nội vụ đề xuất rà soát, bãi bỏ các quy định về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với tổng cục, cấp huyện, thanh tra do kết thúc hoạt động. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Cục; sửa đổi chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã cho tương xứng với quy mô, nhiệm vụ mới.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định). Văn bản đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Cần thiết hoàn thiện quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp , Quy định số 368-QĐ/TW ngày 8/9/2025 và Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị chỉ đạo điều chỉnh một số chế độ phụ cấp từ ngày 1/1/2026, việc hoàn thiện quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo là cần thiết, cấp bách, nhằm bảo đảm tính thống nhất với chủ trương của Đảng, phù hợp mô hình tổ chức mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất rà soát, bãi bỏ các quy định về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Tổng cục, cấp huyện, Thanh tra (thanh tra huyện, thanh tra Sở) do kết thúc hoạt động; sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Cục (Cục có 2 loại: loại 1 và loại 2); sửa đổi chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã cho tương xứng với quy mô, nhiệm vụ mới.

Quy định mới về phụ cấp chức vụ lãnh đạo dự kiến áp dụng từ 1/1/2026

Dự thảo Nghị định quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các chức danh lãnh đạo mới hoặc các chức danh lãnh đạo có sự thay đổi, điều chỉnh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ. Văn bản dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Dự thảo Nghị định có một số nội dung cơ bản sau.

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Cục thuộc Bộ, bãi bỏ quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Cục thuộc Tổng cục.

Căn cứ Quy định số 368-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị và Nghị định số 303/2025/NĐ-CP của Chính phủ, cần thiết bãi bỏ quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Tổng cục và sửa đổi, bổ sung quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ (Cục loại 1 và Cục loại 2) như sau:

Trước hết, đối với Cục loại 2, dự thảo Nghị định giữ nguyên quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Cục thuộc Bộ tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Tiếp đó, đối với Cục loại 1, dự thảo Nghị định quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cao hơn 0,10 so với các chức danh tương ứng thuộc Cục loại 2, cụ thể: Cục trưởng: 1,10; Phó Cục trưởng: 0,9; Trưởng phòng: 0,7, Phó Trưởng phòng: 0,5.

Dự thảo bổ sung phụ cấp chức vụ lãnh đạo các chức danh lãnh đạo của cơ quan khu vực, chi cục với nguyên tắc hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trưởng phòng bằng Trưởng cơ quan khu vực bằng Chi cục trưởng (hệ số là 0,7) do hiện nay một số cơ quan khu vực thuộc cục thuộc bộ cũng là chi cục (Chi cục hải quan, Chi cục dự trữ nhà nước...), đồng thời để thuận lợi cho việc điều động, luân chuyển cán bộ từ khu vực, chi cục lên các ban tham mưu thuộc Cục.

Dự thảo bổ sung phụ cấp chức vụ lãnh đạo các chức danh lãnh đạo thuộc chi cục theo quy định tại Nghị định số 303/2025/NĐ-CP, gồm phòng thuộc chi cục và đội thuộc chi cục: Cấp trưởng: 0,3, cấp phó: 0,2 (bằng cấp phòng của đơn vị sự nghiệp thuộc Cục).

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo cấp xã (khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định)

Căn cứ Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị quy định tại Quy định số 368-QĐ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan chủ trì soạn thảo quy định thành 2 mức đối với từng chức danh: các xã, phường, đặc khu thuộc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các xã, phường, đặc khu còn lại; đồng thời căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 về phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã, dự thảo Nghị định quy định mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã mới thấp hơn 0,05-0,1 so với cấp huyện cũ.

Phương án này bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị; phù hợp, tương ứng với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tránh việc hiểu “cấp xã là cấp huyện thu nhỏ”, cụ thể như sau:

Thứ ba, sửa đổi quy định phụ cấp chức vụ của cơ quan thanh tra.

Căn cứ Điều 7 Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 303/2025/NĐ-CP quy định về Thanh tra Ngân hàng nhà nước (Thanh tra thuộc cơ quan ngang bộ), Thanh tra thuộc Bộ, Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ, sửa đổi phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành thanh tra tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP như sau:

- Bãi bỏ quy định về Thanh tra thuộc cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục, Cục hạng I, II, III, Cục thuộc Tổng cục; đồng thời, quy định lại phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ cho phù hợp với Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 303/2025/NĐ-CP theo hướng tương đương chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục thuộc Bộ.

- Bãi bỏ quy định về Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện.

Thứ tư, bãi bỏ quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các tổ chức từ Tổng cục thành Cục và tương đương (Cơ quan thi hành án, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế và Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh trở xuống thuộc Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuộc Cục Dự trữ quốc gia)

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo của tổ chức được sắp xếp từ Tổng cục thành Cục hoặc tương đương được thực hiện theo quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ tại dự thảo Nghị định.

Thứ năm, về hiệu lực thi hành.

Nghị định dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026, phù hợp với Kết luận số 206-KL/TW của Bộ Chính trị. Bãi bỏ các quy định không còn phù hợp tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về việc thi hành đối với phụ cấp chức vụ lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026 và phụ cấp chức vụ lãnh đạo Cục thuộc Bộ trong khoảng thời gian từ ngày 1/3/2025 đến trước ngày có quyết định phân loại Cục.

Theo Báo Nhân Dân