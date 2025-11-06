Đề xuất áp dụng “hệ số lương đặc thù” cho tất cả nhà giáo từ năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định về chính sách tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo. Điểm mới đáng chú ý là tất cả nhà giáo, từ mầm non đến đại học, được đề xuất hưởng “hệ số lương đặc thù” để cải thiện thu nhập, trước khi chính sách tiền lương mới của Chính phủ được ban hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý.

Nội dung đáng chú ý là tất cả nhà giáo sẽ được hưởng “hệ số lương đặc thù”.

Theo Bộ GD&ĐT, hiện tiền lương của nhà giáo được áp dụng theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, xếp theo trình độ đào tạo. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1,17% nhà giáo được hưởng lương loại A3 (cao nhất), trong khi các ngành khác có khoảng 10% viên chức đạt chức danh cao cấp.

Phần lớn giáo viên mầm non, phổ thông đang hưởng lương thấp hơn nhiều so với các viên chức ngành khác, đặc biệt giáo viên mầm non có thang lương thấp nhất dù công việc nặng nhọc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định về chính sách tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo

Bộ GD&ĐT cho rằng chính sách tiền lương là then chốt để thu hút, giữ chân người giỏi, nâng cao chất lượng giáo dục. Luật Nhà giáo (có hiệu lực từ 1/1/2026) quy định lương nhà giáo “được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”, nhưng để thực hiện cần có điều chỉnh cụ thể.

Do đó, Bộ đang tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định mới, trong đó quy định hệ số lương đặc thù: giáo viên mầm non được hưởng mức 1,25 lần, các chức danh nhà giáo khác hưởng 1,15 lần so với hệ số lương hiện hưởng. Nhà giáo dạy học sinh khuyết tật, ở vùng biên giới, trường nội trú được cộng thêm 0,05.

Hệ số đặc thù chỉ tính với lương, không áp dụng cho phụ cấp. Mức lương mới từ 1/1/2026 sẽ tính theo công thức: Lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số đặc thù. Bộ GD&ĐT khẳng định, dù chưa giúp lương nhà giáo “cao nhất”, nhưng quy định này sẽ giúp lương “cao hơn” so với viên chức cùng thang bậc, từng bước tháo gỡ bất cập hiện nay.

Theo VGP