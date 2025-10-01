Hotline: 0822.173.636   |

Đề xuất 18 doanh nghiệp xây dựng có năng lực tốt nhất làm nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Chính phủ về việc lựa chọn 18 doanh nghiệp xây dựng có năng lực làm nhà ở xã hội và 15 địa phương có nhu cầu lớn nhất về nhà ở xã hội trên cả nước.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Chính phủ về việc lựa chọn 18 doanh nghiệp xây dựng có năng lực làm nhà ở xã hội và 15 địa phương có nhu cầu lớn nhất về nhà ở xã hội trên cả nước.

Bộ Xây dựng đề xuất 15 địa phương có nhu cầu nhà ở xã hội cao nhất trên cả nước gồm: TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, TP Hà Nội, Tây Ninh, Đồng Nai, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Long, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Nguyên, Ninh Bình, Quảng Trị.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ theo công văn số 9142/VPCP-CN ngày 25/9/2025 về việc tăng cường, đẩy mạnh phát triển đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo Chính phủ về việc lựa chọn 18 doanh nghiệp xây dựng có năng lực làm nhà ở xã hội và 15 địa phương có nhu cầu lớn nhất về nhà ở xã hội trên cả nước.

Chọn doanh nghiệp có năng lực, có trách nhiệm

Về việc lựa chọn doanh nghiệp, Bộ Xây dựng cho biết cần lựa chọn doanh nghiệp có năng lực, có tâm, có tầm, có ý thức, có trách nhiệm với nhân dân dựa trên các yếu tố gồm:

Doanh nghiệp cần có năng lực tài chính mạnh, đảm bảo khả năng huy động vốn tự có và vốn tín dụng phục vụ triển khai dự án quy mô lớn. Doanh nghiệp được lựa chọn cần có kinh nghiệm triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, khu đô thị, khu nhà ở thương mại với quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn căn. Đồng thời, cần có bộ máy quản trị chuyên nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn lao động đáp ứng yêu cầu pháp luật xây dựng và nhà ở.

Các doanh nghiệp được lựa chọn cũng phải thể hiện tâm huyết, trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành cùng Chính phủ trong thực hiện mục tiêu an sinh nhà ở, sẵn sàng dành nguồn lực đầu tư cho phân khúc nhà ở xã hội - lĩnh vực lợi nhuận thấp nhưng có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc.

Danh sách lựa chọn đảm bảo cân đối vùng miền, ưu tiên doanh nghiệp có năng lực triển khai tại các địa phương có nhu cầu nhà ở xã hội cao như Hà Nội, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng,...

Các doanh nghiệp cũng cần cam kết đồng hành lâu dài trong phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030. Đồng thời, có khả năng tạo chuỗi giá trị khép kín từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành đến quản lý nhà ở xã hội, đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý.

Căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí nêu trên, Bộ Xây dựng đề xuất 18 doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội để giới thiệu cho các địa phương gồm: Tập đoàn Vingroup; Tập đoàn Sun Group; Công ty Viglacera; Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD); Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HANCORP); Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng; Công ty CP đầu tư Nam Long; Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC); Tổng công ty CP Vinaconex (VCG); Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11); Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12); Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC); Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC; Công ty TNHH thương mại xây dựng Đức Mạnh; Công ty TasecoLand; Công ty Cổ phần Cát Tường; Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ đô; Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CCI).

Căn cứ theo Quyết định số 444/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Xây dựng cũng đề xuất 15 địa phương có nhu cầu nhà ở xã hội cao nhất trên cả nước gồm: TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, TP Hà Nội, Tây Ninh, Đồng Nai, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Long, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Nguyên, Ninh Bình, Quảng Trị.

