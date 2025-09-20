Đề nghị tiếp tục phân làn, nâng tốc độ tối thiểu làn 1 trên 8 đoạn tuyến cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Cục Đường bộ tiếp tục phân làn, phân luồng phương tiện trên 8 đoạn tuyến cao tốc 4 làn xe, có dải dừng khẩn cấp liên tục, tốc độ lưu thông tối đa từ 100-120km/h.

Phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 20/9, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết vừa có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục phân làn, phân luồng phương tiện trên 8 đoạn tuyến cao tốc 4 làn xe, có dải dừng khẩn cấp liên tục, tốc độ lưu thông tối đa từ 100-120km/h.

Thực hiện điều chỉnh tốc độ theo hướng nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 (làn sát dải phân cách giữa) từ 60km/h lên 80km/h.

Cụ thể các đoạn, tuyến gồm: Đà Nẵng-Quảng Ngãi (Km 0-Km 131+500); Hải Phòng-Móng Cái (Km 0-Km 175); Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (Km 4-Km 54+983); Phan Thiết-Dầu Giây (Km 0-Km 99); Cầu Giẽ-Cao Bồ (Km 211+260-Km 259+200); Bắc Giang-Lạng Sơn (Km 45+100-Km 109+660); Hà Nội-Lào Cai (Km 0+400-Km 123); Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương (Km 10-Km 49+800).

Tổ chức phân làn phương tiện trên các tuyến này như sau:

Làn 1 (sát dải phân cách giữa) sẽ có tốc độ tối đa là 120km/h, tốc độ tối thiểu là 80km/h hoặc tối đa 100km/h, tối thiểu 80km/h dành cho ôtô tải, xe tải dưới 7,5 tấn, xe khách dưới 30 chỗ ngồi lưu thông.

Làn 2 (sát làn dừng khẩn cấp) tốc độ tối đa là 100km/h, tốc độ tối thiểu 60km/h dành cho các phương tiện đi hỗn hợp. Các xe tải từ 7,5 tấn trở lên, xe khách trên 30 chỗ ngồi đi ở làn này.

Cục Cảnh sát giao thông cũng đề nghị tổ chức phân làn ngay tại các trạm thu phí, tách làn cố định dành riêng cho xe ưu tiên, xe con, xe khách, xe tải... phù hợp với việc phân làn phương tiện trên tuyến đồng thời, bổ sung biển báo hiệu đường bộ thực hiện phân làn phương tiện như trên và khắc phục ngay một số tồn tại, bất hợp lý về tổ chức giao thông.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, đề nghị dựa trên kết quả thí điểm ban đầu ở cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, Hà Nội-Hải Phòng cho thấy đạt rõ hiệu quả, tạo làn trong thông thoáng hơn, nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và hạn chế tai nạn giao thông.

Từ ngày 18/9, Cục Cảnh sát giao thông đã tuyên truyền, hướng dẫn tài xế tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc này theo hướng các xe tải trên xe ôtô khách từ 29 chỗ và ôtô tải trên 7,5 tấn trở lên đi vào làn bên phải theo chiều đi của phương tiện (làn có tốc độ thấp hơn); làn còn lại, sát dải phân cách giữa đường sẽ dành cho xe con, xe tải dưới 7,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ hoạt động, ngăn ngừa tình trạng phương tiện chạy chậm, bám làn trái gây ùn ứ giao thông, giảm hiệu quả khai thác đường bộ./.

Theo Vietnam+