Đẩy sớm thời gian phân luồng giao thông phục vụ Tổng hợp luyện ngày 21/8

Công an thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025); Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; bắt đầu từ 6 giờ 30 ngày 2/9/2025.

Trước đó, Ban Tổ chức tiến hành Tổng hợp luyện lần 1 từ 20 giờ ngày 21/8/2025; Tổng hợp luyện lần 2 từ 20 giờ ngày 24/8/2025; Sơ duyệt từ 20 giờ ngày 27/8/2025 và Tổng duyệt từ 6 giờ 30 ngày 30/8/2025.

Ngày 13/8/2025, Công an thành phố Hà Nội ban hành thông báo phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và được công báo công khai trên Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội và các phương tiện thông tin đại chúng để toàn thể quần chúng Nhân dân được biết.

Ngày 21/8/2025, theo kế hoạch, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm sẽ tiến Tổng hợp luyện lần 1.

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ hoạt động này, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:

1. Thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện trong ngày 21/8/2025: Bắt đầu từ 11 giờ 30 phút ngày 21/8/2025 đến 3 giờ ngày 22/8/2025 (sớm hơn 5 giờ 30 phút theo thông báo trước đó).

2. Các tuyến đường cấm triệt để, tạm cấm và hạn chế lưu thông giữ nguyên theo nội dung thông báo trước đó.

Trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, thời gian tổ chức cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường có thể thay đổi, điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với chương trình của Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm.

Đề nghị nhân dân thường xuyên cập nhật thông tin tại website: https://a80.hanoi.gov.vn , và các phương tiện thông tin truyền thông chính thống khác trước khi tham gia các hoạt động của Lễ kỷ niệm.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để nhân dân, người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ; thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin liên quan đến việc tổ chức Lễ kỷ niệm để chủ động di chuyển phù hợp, phòng ngừa ùn tắc giao thông./.

Theo TTXVN