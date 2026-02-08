Đẩy nhanh tiến độ thi công Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị huyện Ngọc Lặc

Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị huyện Ngọc Lặc được triển khai thi công tháng 8/2024, gồm các hạng mục: Hệ thống 4 tuyến đường giao thông, 5 cầu, nhà máy xử lý nước thải, nhà máy nước sạch, kè sông cầu Chày và hệ thống thoát lũ đường Hồ Chí Minh, với tổng mức đầu tư 817 tỷ 316 triệu đồng bằng nguồn vốn vay của cơ quan phát triển Pháp (AFD) và vốn đối ứng của UBND tỉnh, do UBND huyện Ngọc Lặc cũ làm chủ đầu tư.

Hạng mục cầu trong Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị huyện Ngọc Lặc đã hoàn thành khối lượng công việc đạt 75%.

Hạng mục 5 cây cầu trong Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị huyện Ngọc Lặc do Công ty CP Tân Thành và nhà thầu phụ Công ty CP Xây dựng cầu đường 5 thi công. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, các nhà thầu đã huy động phương tiện, nhân lực nhằm đảm bảo tiến độ với chủ đầu tư. Sau 15 tháng thi công, nhà thầu đã thi công xong các hạng mục như: Cọc khu nhồi, mấu trụ mô bên, lao lắp dầm, thi công bê tông mặt cầu, bê tông lan can và một số hạng mục công trình khác, khối lượng công việc ước đạt 75%.

Ông Mai Thanh Đạm, cán bộ đơn vị quản lý dự án - Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Thanh Hóa, phụ trách Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra, chủ đầu tư đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Ngọc Lặc phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh và các địa phương có công trình đi qua khẩn trương thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giám sát chất lượng thi công, phối hợp với nhà thầu giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công dự án. Thời gian qua, dù phải thi công trong bối cảnh giá nguyên vật liệu, xăng dầu tăng cao, song nhà thầu vẫn đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Đến nay, sau 15 tháng thi công, các tuyến đường giao thông số 1, 2, 3, 4 đã cơ bản thi công xong phần đất đắp nền K95; hoàn thành các công trình trên tuyến (cống thoát nước ngang đường, rãnh thoát nước dọc), 5 cầu giao thông trên các tuyến; thi công đào đắp đất, đúc cấu kiện tấm lát và ống buy; lắp đặt hoàn thiện một số đoạn kè; cơ bản hoàn thành 3 tuyến thoát lũ... Tiến độ thực hiện ước đạt hơn 50% toàn bộ tiểu dự án.

Theo kế hoạch, Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị huyện Ngọc Lặc hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 8/2026, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, xây dựng hệ thống giao thông nội đô; tăng cường khả năng tiêu thoát lũ, nước lũ cho đô thị Ngọc Lặc, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực bị sạt lở khi mùa mưa lũ; tăng cường năng lực quản lý, thực hiện đầu tư và củng cố năng lực về quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn xã Ngọc Lặc và lân cận.

Bài và ảnh: Khắc Công