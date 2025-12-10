Đẩy mạnh xây dựng môi trường công sở không khói thuốc lá

Khói thuốc lá không chỉ gây hại cho người sử dụng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của những người xung quanh. Nhằm giảm thiểu tác hại của thuốc lá, thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL), thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả đang góp phần hình thành nếp sống văn minh nơi công sở.

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá xây dựng môi trường y tế không khói thuốc, bảo đảm sức khoẻ cho người bệnh.

Theo các chuyên gia y tế, khói thuốc lá chứa hàng nghìn chất độc hại, là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như tim mạch, hô hấp, ung thư. Đặc biệt, người hít phải khói thuốc thụ động có nguy cơ mắc bệnh không kém người hút thuốc trực tiếp. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai các giải pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, coi đây là tiêu chí quan trọng trong xây dựng văn hóa công sở.

Tại UBND phường Tĩnh Gia, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, địa phương đã ban hành quy chế văn hóa công sở, trong đó có đưa ra các biện pháp cấm hút thuốc lá nơi công sở; các phòng, ban được yêu cầu thực hiện nghiêm; hệ thống biển báo “Cấm hút thuốc lá” được đặt tại các vị trí dễ quan sát nhằm nhắc nhở cán bộ, công chức, người lao động và người dân đến giao dịch. Đến nay, ý thức chấp hành quy định không hút thuốc lá trong phòng họp, phòng làm việc của cán bộ, công chức trên địa bàn phường đã có chuyển biến rõ rệt.

Ông Lê Văn Sơn, Chánh Văn phòng, UBND xã Tĩnh Gia, cho biết: Văn phòng đã tham mưu cho UBND phường ban hành quy chế văn hóa công sở, đưa nội dung cấm hút thuốc lá nơi làm việc vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để cán bộ, công chức, người lao động hiểu rõ tác hại của thuốc lá và thực hiện nghiêm quy định.

Để Luật PCTHTL phát huy được hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và địa phương triển khai các hoạt động PCTHTL. Theo đó, các sở, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch lồng ghép các hoạt động PCTHTL trong các cơ quan, đơn vị và nơi công cộng. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về THTL đối với sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Thực hiện tuyên truyền trực tiếp kết hợp với gián tiếp, lồng ghép nội dung Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn, cuộc thi; chia sẻ rộng rãi các video, bài viết về những tác hại của thuốc lá trên các trang thông tin điện tử, zalo, facebook, để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm bắt được thông tin về sự nguy hiểm của thuốc lá đối với sức khỏe và tự giác thực hiện không sử dụng thuốc lá. Trong đó, đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá trong việc tổ chức thực hiện quy định cấm hút thuốc và nêu cao vai trò gương mẫu không hút thuốc của người đứng đầu; treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc như nơi làm việc.

Tiêu biểu như ngành y tế đã triển khai đến 100% các cơ sở y tế và ký cam kết “Bệnh viện không khói thuốc”; ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện lồng ghép vào các nội dung học đường và các văn bản hướng dẫn “Nói không với thuốc lá trong môi trường học đường”. Nhiều cơ quan, đơn vị Nhà nước đã xây dựng kế hoạch hoạt động PCTHTL và triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị; chú trọng cải tạo cảnh quan, trồng cây xanh, tạo môi trường làm việc trong lành.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác PCTHTL vẫn còn nhiều khó khăn, vẫn còn một số nơi việc chấp hành chưa nghiêm; tình trạng hút thuốc tại khuôn viên cơ quan, bệnh viện, trung tâm hành chính công vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến mỹ quan và sức khỏe cộng đồng.

Xây dựng môi trường công sở không khói thuốc không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cán bộ, người lao động và Nhân dân, mà còn thể hiện nếp sống văn minh, kỷ cương hành chính. Để Luật PCTHTL thực sự đi vào cuộc sống, cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự tự giác của mỗi người dân, vì một môi trường làm việc an toàn, trong lành và bền vững.

Tô Hà