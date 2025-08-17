Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sụt lún, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới

Theo bản tin phát lúc 11h22' ngày 17/8 của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, trong 6 giờ tới, nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực tỉnh Thanh Hóa.

Trong 6 giờ qua (từ 5h đến 11h ngày 17/8), khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động như sau: Hải Vân 43,2mm, Tân Bình 42mm, Xuân Bình 41,4mm, Thanh Tân 39,2mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy hiện trạng độ ẩm đất (lượng nước tích lũy trong đất) của một số khu vực thuộc các xã trên đã gần đạt bão hoà (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, dòng chảy: cấp 1.

Trong 6 giờ tới (từ 11h đến 17h ngày 17/8), khu vực tỉnh Thanh Hóa khả năng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 40mm.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên địa bàn các xã: Thượng Ninh, Thanh Quân, Như Xuân, Thanh Phong, Hóa Quỳ, Xuân Bình, Xuân Du, Mậu Lâm, Như Thanh, Yên Thọ, Xuân Thái, Thanh Kỳ.

Nhiều xã khác được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất ở mức trung bình.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sụt lún, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

NM