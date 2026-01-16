Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa: Đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên

Hòa trong không khí toàn Đảng, toàn dân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025 của Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa diễn ra vào sáng 16/1 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong năm qua và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa chia sẻ: Năm 2025, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm; đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, đồng thời phải đối mặt với các đợt thiên tai, bão lũ. Trước những khó khăn, thách thức đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ, trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cấp ủy, tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể và cán bộ công nhân viên trong đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đã thu được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực.

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nhấn mạnh: Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 nhằm đánh giá toàn diện kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy Công ty. Trong đó xác định rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, phát triển doanh nghiệp và 3 nhiệm vụ then chốt về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ cũng như giải pháp trọng tâm năm 2026 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cả nhiệm kỳ.

Theo báo cáo tổng kết trình bày tại hội nghị, trong năm 2025, Đảng ủy Công ty Điện lực Thanh Hóa đã lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn điện trong dân và cung ứng điện ổn định trong điều kiện phụ tải tăng trưởng cao, thời tiết cực đoan và nhiều yếu tố bất lợi. Công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện được tăng cường; đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên được triển khai quyết liệt, góp phần chống quá tải, nâng cao năng lực truyền tải và giảm tổn thất điện năng.

Công ty bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục cho 166/166 xã, phường trên địa bàn tỉnh; điện thương phẩm đạt 8.745 triệu kWh, tăng 12,51% so với năm 2024; doanh thu bán điện đạt 17.765,55 tỷ đồng, tăng 19,47%; tổn thất điện năng xuống dưới 3,5%. Tỷ lệ thu tiền điện và thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100%, chỉ số tiếp cận điện năng rút ngắn còn 3,03 ngày giảm 1,97 ngày so với quy định của Tổng Công ty.

Công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được thực hiện nghiêm túc; khắc phục sự cố, phòng chống thiên tai được triển khai kịp thời, hiệu quả, từng bước nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy cấp trên; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại hội 41 chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức thành công. Công tác tổ chức, cán bộ, tạo nguồn và phát triển đảng viên được thực hiện đúng quy định, trong năm kết nạp 15 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành Điều lệ Đảng được tăng cường; vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên.

Năm 2025, Đảng bộ Công ty được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, trên 90% chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, góp phần giữ vững ổn định nội bộ, tạo nền tảng chính trị vững chắc để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Toàn cảnh hội nghị.

Để làm rõ và sâu sắc hơn những kết quả đã được, nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025, từ đó đề ra mục tiêu có tính trọng tâm, đột phá trong năm 2026; dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Đảng ủy, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD. Theo đó, các ý kiến nhấn mạnh phải đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu (an toàn trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật; an toàn về con người, tài sản, thiết bị, an toàn về vốn đầu tư phát triển...); đồng thời luôn phải đề cao vai trò lãnh đạo tuyệt đối của cấp uỷ, tổ chức đảng.

Trong công tác xây dựng Đảng, phải đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ; việc tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới; việc quản lý, phân công nhiệm vụ và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với đảng viên.

Các đại biểu thống nhất nhận định: cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hội nghị cũng đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Tổ chức công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên; các Quyết định của Đảng ủy cấp trên và của Công ty khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Hải,Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; nâng cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, bảo đảm an toàn lao động và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2026 là năm bản lề của nhiệm kỳ mới, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa để khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo.

Khép lại một năm 2025 với nhiều dấu ấn và mở ra chặng đường 2026 đầy triển vọng, hội nghị đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về sự đổi mới và khát vọng vươn lên. Những chỉ đạo sâu sát sẽ là kim chỉ nam để mỗi cán bộ, đảng viên Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao chuyên môn, chung sức đồng lòng vượt qua thách thức đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao.

Hùng Mạnh