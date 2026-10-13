DANAGO sắp ra mắt đội xe du lịch 16 chỗ tại Đà Nẵng từ 2027

DANAGO - công ty du lịch uy tín tại Đà Nẵng vừa chính thức công bố kế hoạch đưa vào khai thác đội xe 16 chỗ đời mới 2027, mở rộng dịch vụ cho thuê xe chất lượng cao tại “thủ phủ” du lịch miền Trung.

Theo bà Trần Thị Thục Linh, giám đốc điều hành của đơn vị, đội xe 16 chỗ sẽ phục vụ đa dạng lộ trình, từ đón tiễn sân bay, khám phá nội thành Đà Nẵng đến các hành trình kết nối di sản như Hội An, Huế, Mỹ Sơn...

DANAGO tổ chức tour cho đoàn 350 khách Herbalife vào tháng 9/2026

Trải qua hơn 15 năm tạo dựng chỗ đứng trong ngành lữ hành, DANAGO tiếp tục khẳng định vị thế khi phát triển dịch vụ thuê xe du lịch 16 chỗ tại Đà Nẵng, tập trung nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng chất lượng phục vụ 5 sao đi kèm chính sách giá cạnh tranh.

Dịch vụ cho thuê xe du lịch 16 chỗ chất lượng cao

Thành phố Đà Nẵng quanh năm đón lượng lớn khách tham quan, công tác và sự kiện. Nhu cầu di chuyển vì thế liên tục tăng. Du khách giờ đây không chỉ cần một phương tiện đi lại thuần túy, mà đòi hỏi xe phải thoáng rộng, vận hành êm và dịch vụ đi kèm phải chất lượng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt của hành khách, DANAGO đã lên kế hoạch mở rộng dịch vụ cho thuê xe du lịch. Cụ thể, họ sẽ đưa các dòng xe 16 chỗ đời mới vào vận hành từ năm 2027, đảm bảo không gian rộng rãi, thoải mái và trang bị đầy đủ tiện nghi.

Đội xe 16 chỗ dự kiến sẽ phục vụ đa dạng hành trình tại Đà Nẵng và các điểm đến lân cận. Trong đó, tiêu biểu là các lộ trình đi Bà Nà Hills, Núi Thần Tài, City Tour nội thành, cũng như các chặng kết nối di sản Hội An, Huế hay Thánh địa Mỹ Sơn.

DANAGO cung cấp dịch vụ cho thuê xe chất lượng cao từ 4 đến 45 chỗ

Đặc biệt, DANAGO triển khai dịch vụ đưa đón tận nơi cực kỳ linh hoạt. Dù khách ở khách sạn hay vừa hạ cánh xuống sân bay, tài xế đều có mặt đúng giờ. Trường hợp chuyến bay bị trễ, nhà xe sẵn sàng miễn phí thời gian chờ. Vì vậy, du khách hoàn toàn yên tâm tận hưởng chuyến đi, không phải lo lắng về việc tìm kiếm phương tiện di chuyển.

Ngoài xe 16 chỗ, DANAGO hiện cung cấp đa dạng dịch vụ cho thuê xe từ 4 đến 45 chỗ tại Đà Nẵng. Danh mục dịch vụ bao gồm: xe hợp đồng cho doanh nghiệp, xe phục vụ hội nghị, sự kiện MICE, xe limousine cao cấp, đưa đón sân bay và các chặng hành trình di sản miền Trung.

Đặt sự tận tâm vào từng dịch vụ

Một trong những điểm sáng trong dịch vụ của DANAGO chính là đội ngũ tài xế chuyên nghiệp và tận tâm với nghề. Các bác tài luôn lái xe cẩn thận, đúng giờ và có tác phong lịch sự, giúp hành khách có một chuyến đi an toàn, thuận tiện và thoải mái.

DANAGO tổ chức tour MICE 3 ngày 2 đêm cho đoàn Hukan Việt Nam 250 khách

DANAGO cũng không ngừng cải tiến hệ thống đặt xe hiện đại. Dịch vụ chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7 với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp. Đơn vị sẵn sàng hỗ trợ du khách mọi lúc, từ gợi ý điểm ăn uống, giải trí địa phương đến thiết kế lịch trình du lịch trọn gói.

Đặc biệt, nhằm tối ưu trải nghiệm cho du khách, DANAGO còn hỗ trợ mua vé tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như Bà Nà Hills hay VinWonders Nam Hội An nhanh chóng. Du khách có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng hành trình mà không cần xếp hàng chờ đợi hay lo lắng về tình trạng cháy vé.

Lịch trình linh hoạt, chi phí rõ ràng

Dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ của DANAGO còn được đánh giá cao nhờ tính linh hoạt trong lịch trình. Du khách hoàn toàn chủ động điều chỉnh lộ trình theo ý thích cá nhân và chỉ cần xác nhận lại điểm đến. Đội ngũ tài xế sẵn sàng đồng hành cùng khách trên mọi tuyến đường, từ các con phố cổ Hội An, Cố đô Huế, đến những khu giải trí hiện đại như VinWonders hay Bà Nà Hills.

Về phương thức thanh toán, DANAGO áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt sau khi kết thúc chuyến đi. Mọi báo giá từ đơn vị đều là chi phí trọn gói, cam kết minh bạch 100% không phát sinh thêm bất kỳ phụ phí ẩn hay khoản tiền tip bắt buộc nào cho tài xế.

“Xe tốt mà dịch vụ làm nửa vời thì cũng không ổn. Vậy nên DANAGO nhận lo trọn gói từ thuê xe 16 chỗ cho đến thiết kế lịch trình tour theo yêu cầu. Khách chỉ cần bước lên xe là có một chuyến đi hoàn hảo rồi”, đại diện DANAGO chia sẻ.

DANAGO tổ chức tour cho đoàn Rikkeisoft 300 khách

Sở hữu hồ sơ pháp lý hoàn thiện cùng kinh nghiệm điều hành nhiều đoàn khách MICE quy mô lớn, DANAGO hiện là một trong những công ty du lịch Đà Nẵng nhận được sự tín nhiệm từ đông đảo du khách. Theo ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, đơn vị này đã nhận về hơn 850 đánh giá 5 sao tuyệt đối từ Google Maps tính đến tháng 10/2026.

Bên cạnh các đơn vị lữ hành quen thuộc trên thị trường như VINAGO, DNG Travel hay DANACAR, thì DANAGO đã từng bước tạo dựng được dấu ấn riêng nhờ mô hình dịch vụ du lịch kết hợp vận chuyển linh hoạt. Kế hoạch đưa đội xe 16 chỗ vào vận hành trong thời gian tới hứa hẹn sẽ hoàn thiện hạ tầng dịch vụ, giúp họ chủ động nâng cao năng lực phục vụ du khách hàng chu đáo và chuyên nghiệp hơn.