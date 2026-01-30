Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Đan Mạch hoan nghênh cuộc gặp “mang tính xây dựng” với Mỹ về Greenland

Minh Phương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen mới đây cho biết ông “lạc quan hơn” sau khi các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa quan chức Đan Mạch và Mỹ về vấn đề Greenland chính thức khởi động. Tuy nhiên, Copenhagen bác bỏ các tuyên bố từ phía Washington liên quan đến một thỏa thuận về chủ quyền của vùng lãnh thổ tự trị này.

Đan Mạch hoan nghênh cuộc gặp “mang tính xây dựng” với Mỹ về Greenland

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen mới đây cho biết ông “lạc quan hơn” sau khi các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa quan chức Đan Mạch và Mỹ về vấn đề Greenland chính thức khởi động. Tuy nhiên, Copenhagen bác bỏ các tuyên bố từ phía Washington liên quan đến một thỏa thuận về chủ quyền của vùng lãnh thổ tự trị này.

Đan Mạch hoan nghênh cuộc gặp “mang tính xây dựng” với Mỹ về Greenland

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen phát biểu bên lề cuộc họp của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels. ngày 29/1. Ảnh: TRT World

Phát biểu bên lề cuộc họp của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels ngày 29/1, Ngoại trưởng Rasmussen mô tả các cuộc tiếp xúc ở cấp quan chức cao cấp với Mỹ diễn ra trong bầu không khí “tích cực” và “mang tính xây dựng”. Theo ông, dù những vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết, việc hai bên thống nhất tiếp tục các vòng đàm phán tiếp theo là bước tiến quan trọng, góp phần đưa quan hệ song phương trở lại quỹ đạo ổn định sau những căng thẳng leo thang trong thời gian gần đây.

Cùng ngày, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng lên tiếng phủ nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington đã đạt được một “thỏa thuận khung” với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên quan đến Greenland. Nhà lãnh đạo Đan Mạch nhấn mạnh, chủ quyền quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc phải được tôn trọng tuyệt đối, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào nhằm quân sự hóa Greenland đều đi ngược lại các nguyên tắc quốc tế được thiết lập kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết, ông kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ mang lại “kết quả tốt”. Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định Mỹ cần Greenland - nơi có khoảng 57.000 dân vì lý do “an ninh quốc gia”, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu bảo đảm “quyền tiếp cận không bị cản trở” của Mỹ đối với các lãnh thổ chiến lược, bao gồm Greenland và kênh đào Panama.

Đan Mạch khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Mỹ nhằm giải quyết các lo ngại về an ninh tại Bắc Cực, thông qua việc tăng cường vai trò của NATO hoặc xem xét đàm phán lại Hiệp ước phòng thủ năm 1951. Tuy nhiên, Copenhagen và chính quyền tự trị Greenland kiên quyết từ chối mọi thảo luận liên quan đến việc chuyển giao chủ quyền đối với hòn đảo này.

Đan Mạch hoan nghênh cuộc gặp “mang tính xây dựng” với Mỹ về Greenland

Hòn đảo Greenland. Ảnh: Reuters

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, thuộc Vương quốc Đan Mạch nhưng có quy chế tự trị, trong khi Copenhagen vẫn nắm quyền kiểm soát về quốc phòng và chính sách đối ngoại. Kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ ý định mua Greenland với lý do an ninh quốc gia, song các đề xuất này liên tục vấp phải sự phản đối từ Đan Mạch và các nước châu Âu.

Minh Phương

Nguồn: France 24, CNBC, AFP

Từ khóa:

#Đan mạch #greenland #Ngoại trưởng #Washington #Thỏa thuận #Lãnh thổ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel bí mật thăm Mỹ

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel bí mật thăm Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Một phái đoàn quân sự cấp cao của Israel do Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir dẫn đầu đã có chuyến thăm bí mật tới Washington vào cuối tuần qua trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân...
Mexico sẽ vận chuyển vật tư viện trợ nhân đạo tới Cuba

Mexico sẽ vận chuyển vật tư viện trợ nhân đạo tới Cuba

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum mới đây cho biết chính phủ Mexico dự kiến trong vài ngày tới sẽ vận chuyển một lô vật tư viện trợ nhân đạo tới Cuba, bao gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm sinh hoạt khác. Những phát ngôn của bà Sheinbaum được đưa...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh