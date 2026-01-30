Đan Mạch hoan nghênh cuộc gặp “mang tính xây dựng” với Mỹ về Greenland

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen mới đây cho biết ông “lạc quan hơn” sau khi các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa quan chức Đan Mạch và Mỹ về vấn đề Greenland chính thức khởi động. Tuy nhiên, Copenhagen bác bỏ các tuyên bố từ phía Washington liên quan đến một thỏa thuận về chủ quyền của vùng lãnh thổ tự trị này.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen phát biểu bên lề cuộc họp của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels. ngày 29/1. Ảnh: TRT World

Phát biểu bên lề cuộc họp của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels ngày 29/1, Ngoại trưởng Rasmussen mô tả các cuộc tiếp xúc ở cấp quan chức cao cấp với Mỹ diễn ra trong bầu không khí “tích cực” và “mang tính xây dựng”. Theo ông, dù những vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết, việc hai bên thống nhất tiếp tục các vòng đàm phán tiếp theo là bước tiến quan trọng, góp phần đưa quan hệ song phương trở lại quỹ đạo ổn định sau những căng thẳng leo thang trong thời gian gần đây.

Cùng ngày, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng lên tiếng phủ nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington đã đạt được một “thỏa thuận khung” với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên quan đến Greenland. Nhà lãnh đạo Đan Mạch nhấn mạnh, chủ quyền quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc phải được tôn trọng tuyệt đối, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào nhằm quân sự hóa Greenland đều đi ngược lại các nguyên tắc quốc tế được thiết lập kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết, ông kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ mang lại “kết quả tốt”. Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định Mỹ cần Greenland - nơi có khoảng 57.000 dân vì lý do “an ninh quốc gia”, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu bảo đảm “quyền tiếp cận không bị cản trở” của Mỹ đối với các lãnh thổ chiến lược, bao gồm Greenland và kênh đào Panama.

Đan Mạch khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Mỹ nhằm giải quyết các lo ngại về an ninh tại Bắc Cực, thông qua việc tăng cường vai trò của NATO hoặc xem xét đàm phán lại Hiệp ước phòng thủ năm 1951. Tuy nhiên, Copenhagen và chính quyền tự trị Greenland kiên quyết từ chối mọi thảo luận liên quan đến việc chuyển giao chủ quyền đối với hòn đảo này.

Hòn đảo Greenland. Ảnh: Reuters

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, thuộc Vương quốc Đan Mạch nhưng có quy chế tự trị, trong khi Copenhagen vẫn nắm quyền kiểm soát về quốc phòng và chính sách đối ngoại. Kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ ý định mua Greenland với lý do an ninh quốc gia, song các đề xuất này liên tục vấp phải sự phản đối từ Đan Mạch và các nước châu Âu.

Minh Phương

Nguồn: France 24, CNBC, AFP