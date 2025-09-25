Đại hội đại biểu MTTQ xã Ba Đình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 25/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba Đình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với 127 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Xã Ba Đình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Trường và Nga Thiện - trở thành đơn vị hành chính mới có quy mô lớn với 21 thôn. Sau sáp nhập, với sự đoàn kết, nỗ lực, hoạt động của MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã nhanh chóng ổn định, bắt nhịp với yêu cầu nhiệm vụ mới; tích cực đổi mới, sáng tạo, bước đầu thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba Đình và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới cách làm, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Các nội dung lớn của Đảng, Nhà nước và Mặt trận được chuyển tải sinh động thông qua các buổi học tập, quán triệt Nghị quyết.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội cũng được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu. Trong nhiệm kỳ, MTTQ xã đã tổ chức 9 hội nghị tiếp xúc cử tri, 4 hội nghị đối thoại với Nhân dân, đồng thời tiến hành 93 hội nghị lấy ý kiến tại 21 khu dân cư và thực hiện 12 cuộc giám sát chuyên đề. Qua đó, nhiều vấn đề dân sinh bức xúc được giải quyết từ cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, sát dân.

Toàn cảnh Đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Nhân dân toàn xã đã tự nguyện hiến hơn 4.097 m2 đất để mở rộng đường giao thông; 21 tổ hòa giải với hơn 12 nhóm liên gia phòng cháy chữa cháy hoạt động thường xuyên, góp phần giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm. Quỹ “Vì người nghèo” vận động được trên 68 triệu đồng, hỗ trợ xóa 44 nhà tạm, dột nát với tổng trị giá 2,48 tỷ đồng, đồng thời sửa chữa 4 căn nhà trị giá 160 triệu đồng, mang lại mái ấm mới cho nhiều gia đình khó khăn.

Đến nay, 100% khu dân cư đã duy trì “Ngày hội Đại đoàn kết” gắn với các mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, camera an ninh, cảm hóa, giáo dục người lầm lỡ. Những kết quả đó không chỉ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ xã Ba Đình trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả mà MTTQ xã Ba Đình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đề nghị MTTQ xã tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; quan tâm thực hiện tốt vai trò, chức năng của MTTQ trong giai đoạn hiện nay, là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thực hiện hiệu quả hơn công tác giám sát, phản biện xã hội, theo tinh thần Chỉ thị 18 và các quy định của Đảng, Nhà nước.

MTTQ xã Ba Đình tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về khu dân cư, phát huy tính chủ động, tự quản của cộng đồng dân cư; làm tốt công tác đối ngoại, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xây dựng được quan hệ tốt đẹp với người dân các xã, phường trong vùng, tỉnh bạn để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đổi mới cách nghĩ, cách làm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với xã hội số.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong xã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; cùng cấp ủy, chính quyền và MTTQ xã góp sức xây dựng quê hương Ba Đình ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Đại hội cũng đã hiệp thương dân chủ cử 55 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba Đình nhiệm kỳ 2025-2030, bầu Ban Thường trực và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Trương Ngọc Thể được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba Đình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dương Huyền (CTV)