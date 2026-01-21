Đặc phái viên Nga thông báo kết quả tiếp xúc với phía Mỹ bên lề WEF Davos

Đặc phái viên của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cho biết các cuộc tiếp xúc với đại diện Mỹ bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ diễn ra theo hướng tích cực, trong bối cảnh xuất hiện những động thái thăm dò khả năng nối lại đối thoại liên quan tới xung đột Ukraine.

Đặc phái viên của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev gặp đại diện Mỹ bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos. Ảnh: Axios

Theo đó, ngày 20/1, ông Kirill Dmitriev đã gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff, cùng ông Jared Kushner – con rể của Tổng thống Mỹ. Phát biểu với báo chí sau các cuộc gặp, ông Dmitriev cho rằng ngày càng có nhiều bên nhận ra lập trường của Moscow là đúng, đồng thời đánh giá các cuộc thảo luận diễn ra trong bầu không khí tích cực.

Trong khi đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ba văn kiện gồm một thỏa thuận hòa bình, các đảm bảo an ninh và một “kế hoạch thịnh vượng” gần như đã hoàn tất, song cho rằng Mỹ chưa gây đủ sức ép đối với Nga. Ông cũng cho biết Washington đã nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo với Kiev. Tuy nhiên, ông Zelensky đã hủy chuyến đi tới Davos sau khi có thông tin Nhà Trắng hủy kế hoạch cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc gặp dự kiến nhằm ký kết “kế hoạch thịnh vượng” liên quan đến thỏa thuận đất hiếm giữa Mỹ và Ukraine, được kỳ vọng huy động khoảng 800 tỷ USD cho công cuộc tái thiết Ukraine trong thập kỷ tới.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump khẳng định thỏa thuận đất hiếm là điều kiện quan trọng để Washington tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao. Ông cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đạt được thỏa thuận, trong khi Ukraine chưa sẵn sàng. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moskva vẫn coi các điều kiện đã đạt được với Mỹ trước hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin năm ngoái là còn hiệu lực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RFI

Trong diễn biến khác, phát biểu tại Davos, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh châu Âu cần hành động khẩn trương, tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư vào các công nghệ chiến lược. Bà cho biết EU đã quyết định đóng băng vĩnh viễn tài sản của Nga, đồng thời khẳng định cam kết bảo đảm an ninh Bắc Cực. Bà cho rằng các đề xuất thuế quan của Tổng thống Trump là một sai lầm và EU sẽ phản ứng với “quyết tâm, đoàn kết và ôn hòa”.

