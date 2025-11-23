Cục Điện ảnh thông tin về “Mưa đỏ” tại Oscar 2026

Theo Cục Điện ảnh, “Mưa đỏ” đã chính thức góp mặt trong danh sách 86 phim truyện đủ điều kiện tranh giải Phim Quốc tế hay nhất tại Oscar 2026.

Ngày 21/11/2025, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ – Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) – đã công bố danh sách các phim các Hạng mục phim Tài liệu, phim Hoạt hình và phim truyện quốc tế đáp ứng đầy đủ tiêu chí để tham dự vòng bình chọn phim hay nhất tại Giải Oscar lần thứ 98.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 3479/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2025, Bộ VHTTDL căn cứ kết quả của Hội đồng tuyển chọn phim đại diện Việt Nam tham dự Giải thưởng Oscar lần thứ 98 đã lựa chọn phim truyện Mưa đỏ, do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất năm 2025 tham gia tranh giải hạng mục phim truyện quốc tế.

Theo đó, mỗi quốc gia chỉ được gửi phim tham gia tranh giải ở một hạng mục.

Quy trình chuẩn bị hồ sơ dự Oscar của Việt Nam được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và chính xác, đáp ứng quy định của AMPAS để được chấp nhận vào danh sách chính thức, hồ sơ gửi phim của Việt Nam được chuẩn bị theo quy trình chặt chẽ.

Hội đồng tuyển chọn phim Việt Nam đã rà soát các phim đủ điều kiện phát hành trong nước, đánh giá về nghệ thuật, giá trị văn hóa và khả năng đại diện quốc gia. Quy trình xét chọn diễn ra minh bạch, dựa trên tiêu chí tương thích với hệ thống đánh giá của Viện Hàn lâm.

Song song là quá trình hoàn thiện toàn bộ tài liệu do AMPAS yêu cầu, gồm: bản đăng ký chính thức, giấy tờ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu phim, bản dịch lời thoại – phụ đề tiếng Anh, hồ sơ giới thiệu tác phẩm, ảnh phim và các thông tin đầy đủ. Mỗi loại tài liệu đều được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo đúng định dạng và đúng chuẩn quốc tế, đặc biệt là các yêu cầu về nội dung artwork, poster và tư liệu truyền thông.

Bản phim chính thức của Mưa đỏ được xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật của AMPAS và tải lên hệ thống Academy Screening Room nhằm phục vụ việc xem, chấm và bỏ phiếu của các thành viên Viện Hàn lâm. Trong quá trình này, Cục Điện ảnh thường xuyên liên lạc với bộ phận quốc tế của AMPAS để xác nhận tình trạng hồ sơ, điều chỉnh chi tiết kỹ thuật khi cần thiết và bảo đảm tác phẩm đáp ứng mọi yêu cầu về tính hợp lệ.

Kết quả, phim truyện Mưa đỏ của Việt Nam góp mặt trong danh sách 86 phim truyện đủ điều kiện tranh giải Phim Quốc tế hay nhất tại Oscar 2026.

Khu vực Đông Nam Á có sự xuất hiện rất rõ nét với bốn tác phẩm của Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore, gồm: Sore: A Wife from the Future (Indonesia); Pavane for an Infant (Malaysia); Magellan (Philippines); Stranger Eyes (Singapore).

Cục Điện ảnh khẳng định, việc Mưa đỏ góp mặt trong danh sách 86 phim truyện quốc tế không chỉ cho thấy tầm vóc ngày càng rõ nét của điện ảnh Việt, mà còn tiếp tục cho thấy vị thế của khu vực Đông Nam Á tại đấu trường Oscar. Bước vào vòng cạnh tranh khốc liệt, bộ phim sẽ tiếp tục hành trình tại vòng bình chọn để chọn ra Top 15 phim xuất sắc nhất (shortlist) – vòng sàng lọc quan trọng thể hiện sự đánh giá trực tiếp của các thành viên Viện Hàn lâm.

Trong đó, vòng bỏ phiếu sơ bộ diễn ra từ 8 đến 12/12/2025. Công bố danh sách rút gọn vào ngày 16/12/2025. Công bố đề cử chính thức vào ngày 22/1/2026. Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 vào ngày 15/3/2026 tại Nhà hát Dolby, truyền hình trực tiếp trên kênh ABC.

"Mưa đỏ hiện diện trong danh sách 86 phim truyện quốc tế năm nay là kết quả của sự chuẩn bị chuyên nghiệp, bài bản và nghiêm túc của Việt Nam khi tham dự sân chơi điện ảnh lớn nhất hành tinh. Đây không chỉ là tín hiệu đáng mừng cho bộ phim, mà còn cho thấy sự trưởng thành của nền điện ảnh Việt Nam trong quá trình hội nhập, quảng bá hình ảnh và tiếng nói nghệ thuật của đất nước trên trường quốc tế", Cục Điện ảnh khẳng định.

Theo VTV