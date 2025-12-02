Cục CSGT nói về đề xuất “xe khách, taxi không cần lắp ghế trẻ em”

Thượng tá Nguyễn Hồng Long đã có những chia sẻ giải đáp thắc mắc của người dân về quy định, tiêu chuẩn... liên quan tới việc lắp đặt ghế trẻ em trên ô tô.

Một chiếc ghế trẻ em được người dân lắp đặt trên ô tô (Ảnh: Trần Thanh).

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định từ ngày 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi trên ô tô phải được bảo vệ bằng thiết bị an toàn dành cho trẻ em (ghế phụ, đệm ngồi an toàn...).

Nghị định 168/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định, từ ngày 1/1/2026 tài xế chở trẻ em trên ô tô không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt 800.000-1 triệu đồng.

Tuy nhiên trong những ngày qua, dư luận quan tâm về thông tin Chính phủ đề xuất chỉnh lý khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể: “Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách”.

Liên quan tới vấn đề này, sáng 2/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an), đã có những chia sẻ để giải đáp thắc mắc của người dân về quy định, tiêu chuẩn... liên quan tới việc lắp đặt ghế trẻ em trên ô tô.

Trước hết, Thượng tá Long khẳng định, theo quy định hiện nay chưa có thay đổi gì trong việc áp dụng quy định nêu trên với loại hình ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe khách, taxi, xe dịch vụ).

Một chiếc đệm trẻ em (Ảnh: Babyro.eu).

"Yêu cầu trang bị thiết bị an toàn cho trẻ được quy định tại khoản 3, Điều 10, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Quy định này áp dụng chung cho tất cả các loại xe, từ xe cá nhân đến xe kinh doanh vận tải.

Tôi lấy ví dụ, cùng một điều kiện lái xe và cùng đưa hai trẻ em di chuyển từ điểm này sang điểm khác, người lái xe cá nhân và người lái xe kinh doanh đều chịu trách nhiệm như nhau nếu xảy ra sự cố. Do đó, việc áp dụng quy định đối với cả xe cá nhân và xe kinh doanh vận tải là phù hợp", Thượng tá Long lý giải.

Nói về thắc mắc của người dân cho rằng, trẻ em dưới 1 tháng tuổi có phải sử dụng ghế trẻ em hay không, bởi lúc này trẻ rất nhỏ và cần được bố mẹ ôm vào lòng, ông Long cho biết quy định của pháp luật đã nêu rõ, trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi trên ô tô phải được bảo vệ bằng thiết bị an toàn.

"Chính vì vậy, người dân cần tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật. Ngoài ra, người dân có thể lựa chọn các loại ghế trẻ em sơ sinh dạng nôi trẻ em, đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với điều kiện của trẻ, của gia đình và phù hợp với điều kiện sử dụng trên ô tô", Thượng tá Long chia sẻ.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Hồng Long, việc ôm trẻ không thể đảm bảo an toàn bằng việc sử dụng thiết bị chuyên dụng. Chỉ cần người lớn lơ là hoặc xảy ra sự cố bất ngờ, trẻ rất dễ bị tuột khỏi vòng tay.

CSGT hướng dẫn cách lắp ghế trẻ em trên ô tô (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, dây đai an toàn trên ô tô được thiết kế cho người lớn nên có thể chèn vào cổ hoặc đầu trẻ, do đó việc sử dụng dây đai mua tràn lan trên mạng, không đảm bảo tiêu chuẩn, không phù hợp sẽ tiềm ẩn nguy hiểm. Thay vào đó, người dân nên sử dụng các loại đệm trẻ em, ghế trẻ em đảm bảo tiêu chuẩn.

"Hiện nay trên các sàn giao dịch thương mại điện tử đang bán khá nhiều ghế trẻ em, dây đai an toàn... Tuy nhiên người dân cần thận trọng, lựa chọn các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn để đảm bảo an toàn cho chính con em của mình", Thượng tá Long khuyến cáo.

Về thắc mắc: nếu trẻ dưới 10 tuổi nhưng cao hơn 1,35m thì có cần phải sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ trên ô tô hay không, Thượng tá Long cho biết trong trường hợp này trẻ không cần phải sử dụng ghế trẻ em.

Theo quy định tại tiết 1.3.1 tiểu mục 1.3 Mục 1 Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT giải thích: Thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm, hoặc ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em. Thiết bị an toàn cho trẻ em bao gồm: - Hệ thống ghế trẻ em CRS là tổ hợp các bộ phận bao gồm ghế, dây đai, khóa an toàn, thiết bị điều chỉnh và các phụ kiện khác như nôi, tấm chắn va chạm; có khả năng lắp đặt chắc chắn lên ô tô. - Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (Enhanced Child Restraint System) gồm: + Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX toàn diện (Integral Universal ISOFIX Child Restraint Systems-i-Size) + Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX “dành cho xe đặc biệt” (Integral “Specific vehicle ISOFIX” Child Restraint Systems). Tại tiểu mục 2.1 Mục 2 Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT thì quy định chung đối với thiết bị an toàn cho trẻ em như sau như sau: (1) Thiết bị an toàn cho trẻ em phải phù hợp để lắp đặt lên ô tô. (2) Không có cạnh sắc hoặc phần nhô gây hư hại quần áo người ngồi trong xe ô tô, hư hại vỏ bọc ghế ô tô. (3) Các bộ phận cứng của thiết bị an toàn cho trẻ em không lộ các cạnh sắc làm mòn dây đai tại các vị trí tiếp xúc với dây đai. (4) Không thể tháo các bộ phận của thiết bị an toàn cho trẻ em hoặc không thể tháo nếu không sử dụng các dụng cụ chuyên dụng. Bất kỳ thành phần nào có thiết kế để tháo rời được nhằm bảo dưỡng hoặc điều chỉnh phải đảm bảo tránh nguy cơ lắp đặt sai và sử dụng không đúng cách.

