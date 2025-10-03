Cục CSGT công bố 10 phường trên cả nước có nhiều người vi phạm giao thông nhất

Trong số 10 phường có nhiều người vi phạm giao thông nhất cả nước, TP.HCM có 4 phường gồm Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định và Bình Hưng Hòa.

TP.HCM xử lý gần 70.000 trường hợp vi phạm giao thông qua camera phạt nguội trong 8 tháng đầu năm.

Tối 2/10, đại diện Cục CSGT cho biết, trên cơ sở phân tích dữ liệu tập trung lưu trữ tại cơ quan này, hệ thống đã ghi nhận 10 phường có số người vi phạm trật tự, an toàn giao thông nhiều nhất trên toàn quốc (tính từ 1/7 - 1/9).

Những địa phương này gồm: Phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) 2.189 trường hợp vi phạm; phường Mạo Khê (Quảng Ninh) 1.768 trường hợp; phường Bắc Giang (Bắc Ninh) 1.609 trường hợp; phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) 1.558 trường hợp; phường Quy Nhơn (Gia Lai) 1.482 trường hợp; phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) 1.478 trường hợp.

Riêng TP.HCM có các phường: Chánh Hưng 1.467 trường hợp; Bình Đông 1.466 trường hợp; Phú Định 1.437 trường hợp; Bình Hưng Hòa 1.428 trường hợp vi phạm.

Cục CSGT khẳng định, việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự ATGT rất hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, từ đó có các giải pháp đồng bộ lập lại trật tự ATGT.

Thời gian tới, Cục CSGT sẽ thường xuyên công bố các số liệu về trật tự ATGT để người dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên địa phương mình.

Ngoài ra, Cục sẽ phối hợp các đơn vị chức năng và công an địa phương trên cả nước lắp đặt hơn 5.000 camera giám sát trên những tuyến cao tốc và quốc lộ, đường đô thị tại địa phương.

Theo Báo Xây dựng