Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Cử tri tổ dân phố Ba Đình 6 tín nhiệm giới thiệu 6 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Đỗ Đức
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/2, tại tổ dân phố Ba Đình 6, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri tổ dân phố Ba Đình 6 tín nhiệm giới thiệu 6 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Sáng 6/2, tại tổ dân phố Ba Đình 6, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri tổ dân phố Ba Đình 6 tín nhiệm giới thiệu 6 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Đại biểu và cử tri tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã phổ biến tiêu chuẩn đại biểu HĐND và những trường hợp không được ứng cử. Đồng thời trình bày tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của 6 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang cư trú trên địa bàn tổ dân phố Ba Đình 6 để cử tri nghiên cứu, thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến.

Cử tri tổ dân phố Ba Đình 6 tín nhiệm giới thiệu 6 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 người được giới thiệu ứng cử, có 2 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Hoàng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh và 4 người ứng cử đại biểu HĐND phường, xã.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, cử tri tổ dân phố Ba Đình 6 bày tỏ sự tín nhiệm tuyệt đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp đang cư trú trên địa bàn. Cử tri đánh giá, những đồng chí được giới thiệu ứng cử đều là cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, quá trình công tác luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Cử tri tổ dân phố Ba Đình 6 tín nhiệm giới thiệu 6 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 6 nêu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 6 tin tưởng, kỳ vọng những người được giới thiệu ứng cử sẽ đại diện cho tiếng nói của Nhân dân; lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, kiến nghị vấn đề vướng mắc phát sinh trong thực tiễn cuộc sống đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và tích cực tham gia quyết nghị các vấn đề lớn của tỉnh và địa phương.

Thay mặt các đồng chí được giới thiệu ứng cử, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp, sự tin tưởng và những ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri tổ dân phố Ba Đình 6.

Cử tri tổ dân phố Ba Đình 6 tín nhiệm giới thiệu 6 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng nhấn mạnh, việc được cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri và Nhân dân. Các ứng cử viên sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực công tác, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất tại địa phương.

Đồng chí mong muốn tiếp tục được cử tri, Nhân dân quan tâm, tạo điều kiện để các ứng cử viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước giao phó.

Cử tri tổ dân phố Ba Đình 6 tín nhiệm giới thiệu 6 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 6 thống nhất giới thiệu 6 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết thống nhất giới thiệu 6 người đang cư trú tại tổ dân phố Ba Đình 6 tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tin liên quan:

Đỗ Đức

Từ khóa:

#Cử tri #Đại biểu HĐND tỉnh #Tổ dân phố #MTTQ #đình #phường Hạc Thành #giới thiệu #Giám đốc Công an tỉnh #Ban thường vụ tỉnh ủy #Nhiệm kỳ

Chủ đề Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp công sức, trí tuệ, cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân...
[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới so với những lần trước như: ấn định ngày bầu cử sớm (15/3/2026), rút ngắn quy trình bầu cử từ...
Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 6/2, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức gặp mặt thân mật đại biểu văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí - xuất bản, trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, học sinh, vận động viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh