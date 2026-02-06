Cử tri tổ dân phố Ba Đình 6 tín nhiệm giới thiệu 6 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Sáng 6/2, tại tổ dân phố Ba Đình 6, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu và cử tri tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã phổ biến tiêu chuẩn đại biểu HĐND và những trường hợp không được ứng cử. Đồng thời trình bày tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của 6 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang cư trú trên địa bàn tổ dân phố Ba Đình 6 để cử tri nghiên cứu, thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 người được giới thiệu ứng cử, có 2 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Hoàng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh và 4 người ứng cử đại biểu HĐND phường, xã.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, cử tri tổ dân phố Ba Đình 6 bày tỏ sự tín nhiệm tuyệt đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp đang cư trú trên địa bàn. Cử tri đánh giá, những đồng chí được giới thiệu ứng cử đều là cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, quá trình công tác luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 6 nêu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 6 tin tưởng, kỳ vọng những người được giới thiệu ứng cử sẽ đại diện cho tiếng nói của Nhân dân; lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, kiến nghị vấn đề vướng mắc phát sinh trong thực tiễn cuộc sống đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và tích cực tham gia quyết nghị các vấn đề lớn của tỉnh và địa phương.

Thay mặt các đồng chí được giới thiệu ứng cử, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp, sự tin tưởng và những ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri tổ dân phố Ba Đình 6.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng nhấn mạnh, việc được cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri và Nhân dân. Các ứng cử viên sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực công tác, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất tại địa phương.

Đồng chí mong muốn tiếp tục được cử tri, Nhân dân quan tâm, tạo điều kiện để các ứng cử viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước giao phó.

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 6 thống nhất giới thiệu 6 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết thống nhất giới thiệu 6 người đang cư trú tại tổ dân phố Ba Đình 6 tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đỗ Đức