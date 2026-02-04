Cử tri Tổ dân phố Đông Bắc Ga 1 giới thiệu danh sách 9 ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp

Hotline: 0822.173.636   |

Hồng Ngọc
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4/2, tại Tổ dân phố Đông Bắc Ga 1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạc Thành đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đang cư trú trên địa bàn.

Sáng 4/2, tại Tổ dân phố Đông Bắc Ga 1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạc Thành đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đang cư trú trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, 75 cử tri tại tổ dân phố Đông Bắc Ga 1 đã được nghe giới thiệu danh sách 9 ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp, trong đó có 1 ứng cử viên đại ĐBQH khóa XVI, 4 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và 4 ứng cử viên đại biểu HĐND các phường, xã. Thông qua tiêu chuẩn của ĐBQH và đại biểu HĐND và những trường hợp không được ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử ĐBQH và HĐND quy định; nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Cử tri Tổ dân phố Đông Bắc Ga 1 biểu quyết thống nhất giới thiệu danh sách 9 ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp.

Cử tri Tổ dân phố Đông Bắc Ga 1, phường Hạc Thành sôi nổi phát biểu ý kiến nhận xét và bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và những người ứng cử ĐBQH, Đại biểu HĐND các cấp đang cư trú trên địa bàn. Các cử tri tin tưởng với phẩm chất, uy tín, năng lực của người được giới thiệu ứng cử sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn.

Cử tri Dương Ngọc Lâm, Tổ dân phố Đông Bắc Ga 1 phát biểu ý kiến nhận xét và bày tỏ sự tín nhiệm với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị giới thiệu người ứng cử, việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở thực tiễn để đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, mối quan hệ gắn bó với nhân dân của người được giới thiệu ứng cử. Qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử, góp phần lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những người ứng cử để hiệp thương lập danh sách người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Hồng Ngọc

