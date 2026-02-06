100% cử tri tổ dân phố Lễ Môn thống nhất giới thiệu 5 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Sáng 6/2, tại Nhà Văn hóa tổ dân phố Lễ Môn, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 5 ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổ dân phố Lễ Môn, phường Hạc Thành có 5 người được giới thiệu ứng cử, trong đó có 2 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Thị Lan Phương, Trưởng Phòng Tổng hợp Thông tin, Dân nguyện (HĐND tỉnh), và 3 người ứng cử đại biểu HĐND phường, xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã trình bày tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên; thông qua tiêu chuẩn của đại biểu HĐND và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Nhận xét về những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, cử tri tổ dân phố Lễ Môn thống nhất đánh giá: Các ứng cử viên đều đáp ứng tiêu chuẩn để ứng cử, có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt. Tại nơi cư trú, các đồng chí là những người gương mẫu trong mọi hoạt động, có lối sống giản dị, luôn giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền và. Nhân dân.

Cử tri cử tri tổ dân phố Lễ Môn mong muốn, nếu trúng cử đại biểu HĐND các cấp, với bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm vốn có, các ứng cử viên tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như trách nhiệm công dân nơi cư trú.

Thay mặt các đồng chí được giới thiệu ứng cử, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng cùng những ý kiến góp ý trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri Tổ dân phố Lễ Môn.

Đồng chí khẳng định, những ý kiến đóng góp của cử tri là nguồn động viên, khích lệ quan trọng, đồng thời là cơ sở để các ứng cử viên tiếp tục soi rọi, tự hoàn thiện bản thân trong quá trình công tác. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND các cấp, các đồng chí ứng cử viên sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm; thường xuyên gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, cùng với bà con lối phố chung tay xây dựng Phố Lễ Môn, phường Hạc Thành ngày càng phát triển.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, 100% cử tri có mặt tại hội nghị đã biểu quyết nhất trí giới thiệu 5 đồng chí tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

