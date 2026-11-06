Cử tri đề nghị sớm đầu tư hạ tầng giao thông, y tế và nâng cấp cửa khẩu

Sáng 6/11, Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh khóa XIX, gồm các đại biểu: Trịnh Văn Thế, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Trương Ngọc Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lâu Thị Dính, giáo viên Trường Mầm non Nhi Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri 8 xã khu vực Mường Lát (cũ).

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu UBND xã Mường Lát đến điểm cầu các xã: Mường Chanh, Quang Chiểu, Pù Nhi, Nhi Sơn, Tam Chung, Mường Lý và Trung Lý.

Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và năm 2027. Đồng thời, thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Các cử tri dự hội nghị.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri các địa phương đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở, đồng thời đề xuất nhiều nội dung liên quan đến hạ tầng giao thông, y tế, tổ chức bộ máy, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và định hướng phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Đối với xã Mường Lát, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cầu bê tông thay thế 2 cầu treo vào thôn Đoàn Kết và thôn Piềng Mòn; sửa chữa, xây mới các khu nhà điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Trước yêu cầu mở rộng giao thương và tăng cường kết nối kinh tế khu vực biên giới, cử tri xã Mường Lát đề xuất cấp có thẩm quyền sớm quan tâm đầu tư nâng cấp Cửa khẩu Tén Tằn thành cửa khẩu quốc tế.

Bên cạnh đó, cử tri đề xuất tỉnh quan tâm tuyển dụng, bổ sung biên chế theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; nghiên cứu cơ chế, chính sách đối với viên chức cấp xã, nhất là chế độ phụ cấp công vụ đối với viên chức Trung tâm Cung ứng dịch vụ công...

Cử tri xã Mường Lý kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí hoàn thiện các hạng mục còn thiếu tại khu tái định cư Trung Thắng; đầu tư kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống thoát nước và bê tông hóa các tuyến đường để bảo đảm an toàn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm chuyển đến nơi ở mới.

Đại biểu Trịnh Văn Thế phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Tổ đại biểu, đại biểu Trịnh Văn Thế ghi nhận tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri 8 xã. Đây đều là những vấn đề thiết thực, có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống Nhân dân và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, biên giới.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và Trung ương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trịnh Văn Thế đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát, phân loại cụ thể từng nhóm kiến nghị, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, nhất là các vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, điều kiện khám, chữa bệnh, bố trí dân cư vùng có nguy cơ sạt lở, tổ chức bộ máy và chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất giải pháp tháo gỡ, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn biên giới.

Hồ Thuỷ (CTV)