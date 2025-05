Công ty Sông Chu phát động Tháng Công nhân năm 2025

Sáng 9/5, tại TP Sầm Sơn, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Sông Chu (gọi tắt Công ty Sông Chu) tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” (ATVSLĐ) năm 2025.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Sông Chu Trần Đức Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Trần Công Bình, Chủ tịch Công đoàn UBND tỉnh; Lê Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty Sông Chu; Trịnh Xuân Thiện, Phó Tổng Giám đốc và đông đảo cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty và các chi nhánh trực thuộc.

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân của Công ty Sông Chu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tháng Công nhân năm 2025 với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới” được các cấp công đoàn tập trung triển khai với 5 nhóm nội dung hoạt động. Nhiều hoạt động thiết thực được công đoàn cơ sở Công ty Sông Chu triển khai như: tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động trong đơn vị tích cực học tập, nâng cao trình độ tay nghề; đổi mới tác phong làm việc, nâng cao kỹ năng lao động kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; tổ chức đối thoại và ký kết Thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động.

Ngoài ra, Công đoàn phối hợp với chuyên môn đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ công nhân, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, NLĐ; tôn vinh, biểu dương công nhân, NLĐ tiêu biểu trong hoạt động công đoàn, sản xuất kinh doanh...

Tháng Công nhân năm 2025 gắn với hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ có chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, công đoàn cơ sở, phối hợp với chuyên môn Công ty Sông Chu đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh-Sạch-Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên; ký kết Thỏa ước Lao động tập thể trong đó có những nội dung về công tác ATVSLĐ, tăng cường công tác tuyên truyền tập huấn về ATVSLĐ và phòng chống, cháy nổ cho cả người sử dụng lao động và người lao động trong công ty.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Sông Chu Trần Đức Hùng, nhấn mạnh: Các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về ATVSLĐ” ngoài ý nghĩa tuyên truyền trong tháng cao điểm còn tiếp tục lan tỏa trong suốt năm 2025 và quá trình hoạt động của Công đoàn cơ sở cũng như công ty. Thông qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, NLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong công ty.

Để “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về ATVSLĐ” năm 2025 thực sự có sức lôi cuốn và thiết thực với người lao động, người sử dụng lao động, thu được hiệu quả tốt nhất, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Sông Chu kêu gọi sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của các đơn vị trực thuộc, của đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân, NLĐ và đề nghị các đơn vị trực thuộc lựa chọn những nội dung công việc cụ thể, có ý nghĩa thiết thực để triển khai trong tháng cao điểm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Công Bình, Chủ tịch Công đoàn UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai, tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2025 của Công ty Sông Chu. Đồng thời đề nghị, Công đoàn cơ sở, công nhân, NLĐ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, xây dựng đội ngũ công nhân, NLĐ vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận hỗ trợ từ Công đoàn UBND tỉnh.

Nhân dịp này, 10 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo đã được trao tặng 1 triệu đồng tiền mặt và 1 suất quà trị giá 300.000 đồng/người từ Quỹ hỗ trợ đoàn viên, CNVLĐ Công đoàn Thanh Hóa; 10 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của Công ty Sông Chu được nhận hỗ trợ từ Công đoàn UBND tỉnh với kinh phí 500.000 đồng/người; Ban Thường vụ công đoàn Công ty Sông Chu trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Thường vụ công đoàn cơ sở Công ty Sông Chu trao thưởng cho cán bộ, công nhân có thành tích trong phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

