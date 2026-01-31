Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn trao tặng quà Tết cho 200 hộ nghèo xã Thiệu Hóa

Thanh Mai
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 31/1, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Thiệu Hóa.

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn trao tặng quà Tết cho 200 hộ nghèo xã Thiệu Hóa

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 31/1, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Thiệu Hóa.

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn trao tặng quà Tết cho 200 hộ nghèo xã Thiệu Hóa

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn trao 200 suất quà, tổng trị giá 200 triệu đồng cho hộ nghèo xã Thiệu Hóa trong chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2026.

Tại chương trình, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn đã trao 200 suất quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn xã, với tổng trị giá 200 triệu đồng.

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn trao tặng quà Tết cho 200 hộ nghèo xã Thiệu Hóa

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn trao quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thiệu Hóa.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của doanh nghiệp đối với người nghèo, người yếu thế trong xã hội mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tấm lòng, sự sẻ chia của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, góp phần động viên tinh thần, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thêm ấm áp, vui tươi và đủ đầy.

Thanh Mai

Từ khóa:

#Xã Thiệu Hóa #Bình Sơn #Công ty #Hộ nghèo #Tặng quà tết #Tết nguyên đán #dầu #hoàn cảnh đặc biệt khó khăn #Hoàn cảnh khó khăn #Người lao động

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở - “chìa khóa” giữ ổn định địa bàn

Giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở - “chìa khóa” giữ ổn định địa bàn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) không chỉ là nhiệm vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm chính trị trước Nhân dân. Ngay sau khi đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương đã chủ động đổi mới cách làm, chú trọng đối...
Nâng tầm vị thế xứ Thanh

Nâng tầm vị thế xứ Thanh

Thông tin đối ngoại
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đối ngoại địa phương không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là động lực để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Với đường lối đối ngoại “chủ động, tích cực, hiệu...
Thước đo công vụ

Thước đo công vụ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Dịp tết luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Từ việc thực phẩm mất an toàn, một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ngày tết tăng đột biến hoặc khan hiếm giả tạo cục bộ do các hành vi găm hàng trục lợi. Cùng với đó là mất an toàn giao thông, trong đó có...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh