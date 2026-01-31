Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn trao tặng quà Tết cho 200 hộ nghèo xã Thiệu Hóa

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 31/1, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Thiệu Hóa.

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn trao 200 suất quà, tổng trị giá 200 triệu đồng cho hộ nghèo xã Thiệu Hóa trong chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2026.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn trao quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thiệu Hóa.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của doanh nghiệp đối với người nghèo, người yếu thế trong xã hội mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tấm lòng, sự sẻ chia của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, góp phần động viên tinh thần, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thêm ấm áp, vui tươi và đủ đầy.

Thanh Mai