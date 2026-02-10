“Cổng trời” Trung Lý - điểm check-in rộn ràng những ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết, khi công việc tạm gác lại, con đường ngược lên xã vùng biên Trung Lý trở nên rộn ràng hơn thường nhật. Từ những thanh niên bản đi làm ăn xa trở về quê, đến các đoàn du khách ngược ngàn, hầu như ai cũng dừng chân tại “Cổng trời”, điểm check-in quen thuộc, để lưu lại cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất.

Những bạn trẻ trong trang phục truyền thống check-in ở “Cổng trời”.

Nằm trên tuyến Quốc lộ 15C, “Cổng trời” Trung Lý mở ra một không gian khoáng đạt, nơi mây núi giao hòa, trùng điệp. Vào những ngày cuối năm, khi sương sớm còn vấn vương trên những trảng đồi, ngọn núi, “Cổng trời” hiện lên vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Bao năm qua, nơi đây trở thành điểm đến, dừng chân thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh.

Không khí những ngày cận tết nhộn nhịp hơn khi bà con người Mông, Thái, Mường... ở các bản lân cận mang theo nông, lâm sản đến đây bày bán. Từ lợn, gà, mật ong rừng, đào rừng, đến những buồng chuối xanh còn nguyên phấn sương... - tất cả tạo nên một “phiên chợ nhỏ” giữa lưng chừng mây núi.

Điểm xuyến vào bức tranh rộn ràng ấy, hình ảnh những bạn trẻ xã Trung Lý trong trang phục váy áo truyền thống nổi bật giữa nền núi rừng càng khiến cho nơi đây thêm sinh động. Những nụ cười tươi, với dáng đứng tự tin trước ống kính không chỉ để lưu giữ kỷ niệm, mà còn để gửi gắm niềm tự hào về quê hương.

Chia sẻ khi cùng bạn bè chụp ảnh tại “Cổng trời”, chị Lương Thị Trường, Bí thư Đoàn xã Trung Lý, cho biết: “Mỗi dịp lễ, Tết, bọn em đều mặc trang phục truyền thống để đến đây chụp ảnh. Vừa là để lưu giữ kỷ niệm, vừa muốn giới thiệu với bạn bè gần xa về văn hóa của dân tộc mình”.

Không chỉ người địa phương, du khách từ miền xuôi khi đặt chân tới “Cổng trời” cũng không giấu được sự thích thú. Anh Nguyễn Văn Tuấn, đến từ phường Hạc Thành, chia sẻ: “Tôi đã nghe nhiều về địa danh “Cổng trời” nơi đây, nhưng khi lên đến đây mới cảm nhận hết vẻ đẹp, sự hùng vĩ của thiên nhiên. Cảnh mây núi rất ấn tượng, người dân thân thiện, lại được mua nông sản ngay tại chỗ. Đây thực sự là điểm dừng chân đáng nhớ trên hành trình vùng cao”.

Địa danh “ Cổng trời” không chỉ là điểm check-in mà đang dần trở thành không gian văn hóa cộng đồng chung cho các dân tộc vùng cao, vùng biên giới nơi đây. Mỗi khi có lễ hội, chợ phiên vùng cao hay sự kiện văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, nơi đây lại trở thành điểm tổ chức lý tưởng.

Những dịp ấy, người dân, nhất là lớp trẻ, lại chủ động mặc trang phục truyền thống, chụp ảnh, quảng bá hình ảnh quê hương trên các trang mạng xã hội, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng địa phương.

Mỗi bức ảnh được chụp ở “Cổng trời” không đơn thuần là khoảnh khắc đẹp, mà còn như một “đại sứ văn hóa” thầm lặng, mang theo hình ảnh con người, bản sắc và sức sống của các bản, xã vùng biên đến với bạn bè gần xa.

Đình Giang