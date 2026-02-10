Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Về với xứ Thanh

Điểm đến xứ Thanh

“Cổng trời” Trung Lý - điểm check-in rộn ràng những ngày giáp Tết

Đình Giang
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Những ngày giáp Tết, khi công việc tạm gác lại, con đường ngược lên xã vùng biên Trung Lý trở nên rộn ràng hơn thường nhật. Từ những thanh niên bản đi làm ăn xa trở về quê, đến các đoàn du khách ngược ngàn, hầu như ai cũng dừng chân tại “Cổng trời”, điểm check-in quen thuộc, để lưu lại cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất.

“Cổng trời” Trung Lý - điểm check-in rộn ràng những ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết, khi công việc tạm gác lại, con đường ngược lên xã vùng biên Trung Lý trở nên rộn ràng hơn thường nhật. Từ những thanh niên bản đi làm ăn xa trở về quê, đến các đoàn du khách ngược ngàn, hầu như ai cũng dừng chân tại “Cổng trời”, điểm check-in quen thuộc, để lưu lại cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất.

“Cổng trời” Trung Lý - điểm check-in rộn ràng những ngày giáp Tết

Những bạn trẻ trong trang phục truyền thống check-in ở “Cổng trời”.

Nằm trên tuyến Quốc lộ 15C, “Cổng trời” Trung Lý mở ra một không gian khoáng đạt, nơi mây núi giao hòa, trùng điệp. Vào những ngày cuối năm, khi sương sớm còn vấn vương trên những trảng đồi, ngọn núi, “Cổng trời” hiện lên vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Bao năm qua, nơi đây trở thành điểm đến, dừng chân thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh.

Không khí những ngày cận tết nhộn nhịp hơn khi bà con người Mông, Thái, Mường... ở các bản lân cận mang theo nông, lâm sản đến đây bày bán. Từ lợn, gà, mật ong rừng, đào rừng, đến những buồng chuối xanh còn nguyên phấn sương... - tất cả tạo nên một “phiên chợ nhỏ” giữa lưng chừng mây núi.

Điểm xuyến vào bức tranh rộn ràng ấy, hình ảnh những bạn trẻ xã Trung Lý trong trang phục váy áo truyền thống nổi bật giữa nền núi rừng càng khiến cho nơi đây thêm sinh động. Những nụ cười tươi, với dáng đứng tự tin trước ống kính không chỉ để lưu giữ kỷ niệm, mà còn để gửi gắm niềm tự hào về quê hương.

“Cổng trời” Trung Lý - điểm check-in rộn ràng những ngày giáp Tết

Chia sẻ khi cùng bạn bè chụp ảnh tại “Cổng trời”, chị Lương Thị Trường, Bí thư Đoàn xã Trung Lý, cho biết: “Mỗi dịp lễ, Tết, bọn em đều mặc trang phục truyền thống để đến đây chụp ảnh. Vừa là để lưu giữ kỷ niệm, vừa muốn giới thiệu với bạn bè gần xa về văn hóa của dân tộc mình”.

Không chỉ người địa phương, du khách từ miền xuôi khi đặt chân tới “Cổng trời” cũng không giấu được sự thích thú. Anh Nguyễn Văn Tuấn, đến từ phường Hạc Thành, chia sẻ: “Tôi đã nghe nhiều về địa danh “Cổng trời” nơi đây, nhưng khi lên đến đây mới cảm nhận hết vẻ đẹp, sự hùng vĩ của thiên nhiên. Cảnh mây núi rất ấn tượng, người dân thân thiện, lại được mua nông sản ngay tại chỗ. Đây thực sự là điểm dừng chân đáng nhớ trên hành trình vùng cao”.

“Cổng trời” Trung Lý - điểm check-in rộn ràng những ngày giáp Tết

Địa danh “ Cổng trời” không chỉ là điểm check-in mà đang dần trở thành không gian văn hóa cộng đồng chung cho các dân tộc vùng cao, vùng biên giới nơi đây. Mỗi khi có lễ hội, chợ phiên vùng cao hay sự kiện văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, nơi đây lại trở thành điểm tổ chức lý tưởng.

Những dịp ấy, người dân, nhất là lớp trẻ, lại chủ động mặc trang phục truyền thống, chụp ảnh, quảng bá hình ảnh quê hương trên các trang mạng xã hội, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng địa phương.

Mỗi bức ảnh được chụp ở “Cổng trời” không đơn thuần là khoảnh khắc đẹp, mà còn như một “đại sứ văn hóa” thầm lặng, mang theo hình ảnh con người, bản sắc và sức sống của các bản, xã vùng biên đến với bạn bè gần xa.

Đình Giang

Tin liên quan:
  • “Cổng trời” Trung Lý - điểm check-in rộn ràng những ngày giáp Tết
    Thỏa sức check-in trên đỉnh dốc Cổng Trời

    Đỉnh dốc Cổng Trời thuộc địa bàn xã Trung Lý, nằm trên Quốc lộ 15C nối huyện Mường Lát với miền xuôi. Mỗi lần qua lại Mường Lát, người dân và khách thập phương thường dừng chân tại khu vực này để tận hưởng không khí trong lành và thưởng ngoạn cảnh núi non tươi đẹp, hùng vĩ.

Từ khóa:

#Check in #Du khách #Khoảnh khắc đẹp #phường Hạc Thành #xã Trung Lý #Chụp ảnh #Mường Lát #Phát triển du lịch #Không gian văn hóa #Công việc

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Khu Di tích lịch sử cách mạng Cồn Ba Cây

Khu Di tích lịch sử cách mạng Cồn Ba Cây

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24/7/1945, tại Cồn Ba Cây, xã Hoằng Thắng (nay là xã Hoằng Châu), quần chúng Nhân dân tự vệ ở Hoằng Thắng đã đứng lên mít tinh, biểu tình, giành chính quyền về tay cách mạng. Thời khắc lịch sử ấy đã được Nhân dân địa phương gọi là ngày 24/7 kiên cường.
Vạn Lộc khơi dậy những giá trị trăm năm

Vạn Lộc khơi dậy những giá trị trăm năm

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Vạn Lộc là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trên địa bàn xã có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội truyền thống tiêu biểu. Từ truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, xã Vạn Lộc đã và đang tích cực bảo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh