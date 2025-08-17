Cổng thông tin hỗ trợ người nộp thuế có tích hợp trợ lý AI

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng, Cục Thuế vừa cho biết đang chuẩn bị đưa vào vận hành Cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Đây được xem là bước đi quan trọng, đồng hành cùng cộng đồng kinh doanh phát triển bền vững, đồng thời giúp hạn chế những sai sót khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Giao diện Cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp được thiết kế tối giản và thân thiện với người nộp thuế.

Mục đích của Cổng thông tin là giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nắm vững các quy định thuế của Nhà nước, đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn họ thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác và đúng đắn.

Đây là công cụ thiết thực, giúp người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng, giảm thiểu sai sót không cần thiết, góp phần duy trì tính minh bạch và chính xác trong công tác thu thuế.

Nội dung trên Cổng do cơ quan thuế trực tiếp biên soạn, vừa đảm bảo độ chính xác cao, vừa được trình bày sinh động, dễ hiểu qua các bài viết và video ngắn, giúp người dùng tiếp cận kiến thức nhanh chóng và áp dụng kịp thời vào công việc kinh doanh. Đặc biệt, Cổng thông tin có tích hợp chatbot trợ lý AI tư vấn kinh doanh giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận kiến thức hữu ích, nâng cao hiệu quả bán hàng.

Chatbot tư vấn phát triển kinh doanh, cung cấp kiến thức hữu ích cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Cục Thuế kỳ vọng phát triển Cổng thông tin thành công cụ mạnh mẽ, giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận lợi, giảm thiểu sai sót và nâng cao minh bạch trong các giao dịch thuế, thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Theo VGP