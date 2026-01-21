Công khai, minh bạch, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước

Từ ngày 1/1/2026 chính thức xóa bỏ thuế khoán để thực hiện phương thức kê khai. Đây là bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, hướng tới sự minh bạch và hiện đại. Hiện tại phần lớn doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện nghiêm các quy định, xác định việc nộp thuế đầy đủ, đúng quy định không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm công dân đối với Nhà nước và xã hội.

Cán bộ Thuế cơ sở 1 tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế.

Cuối buổi chiều, khi cửa hàng đã bớt khách, chị Lê Khánh Linh - kinh doanh dịch vụ làm tóc, nối mi, làm móng tại đường Bùi Khắc Nhất, phường Hạc Thành đã giở sổ thực hiện ghi chép đầy đủ doanh thu, chi phí mua mỹ phẩm, phụ liệu, tiền điện, nước, tiền nhân công... để phục vụ công tác kê khai thuế. Do chưa thành thạo việc sử dụng các ứng dụng kê khai thuế điện tử, chị đã lựa chọn hình thức ghi chép thủ công trước, sau đó mới nhập dữ liệu.

Chị Linh chia sẻ: "Do quy định mới nên tôi còn nhiều bỡ ngỡ, sợ nhập sai, không thực hiện lại được nên tôi chủ động ghi chép, theo dõi sổ sách. Tôi nghĩ đây là việc làm cần thiết giúp hộ kinh như tôi kiểm soát doanh thu thực tế, nắm rõ hiệu quả kinh doanh từng ngày. Qua đó kê khai thuế đầy đủ, chính xác, tránh được những việc đáng tiếc sau này”.

Cũng từ ngày 1/1/2026, ngành thuế tỉnh đồng loạt hỗ trợ chuyển đổi toàn bộ hộ kinh doanh đang nộp thuế khoán sang kê khai. Hộ kinh doanh không phải nộp tờ khai chuyển đổi phương pháp theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2021 của Bộ Tài chính quy định “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế”. Sau 3 tuần triển khai kê khai thuế theo quy định mới, ghi nhận tại nhiều hộ kinh doanh cho thấy, quá trình thực hiện kê khai thuế vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, cần thời gian làm quen và sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Nhiều hộ kiến nghị ngành thuế tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ, tăng cường hướng dẫn trực tiếp, nhất là đối với các chủ hộ lớn tuổi, hạn chế về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Đối với lĩnh vực dịch vụ ăn uống, hàng tạp hóa..., cần xem xét cho phép gộp hóa đơn đối với các giao dịch bán lẻ có giá trị nhỏ, phát sinh nhiều lần trong ngày, không yêu cầu xuất hóa đơn ngay nhằm giảm áp lực về thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Bên cạnh đó, cơ quan thuế cần tiếp tục đồng hành, giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình kê khai, đặc biệt là các nội dung liên quan đến hóa đơn, chứng từ và hệ thống điện tử, giúp hộ kinh doanh yên tâm tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo thống kê của ngành thuế, đến cuối năm 2025 toàn tỉnh có 94.421 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Trong đó, hộ kê khai là 2.406 hộ; hộ khoán thuế 90.186 hộ, gồm 32.596 hộ kinh doanh phải nộp thuế, 59.419 hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu trở xuống không phải nộp thuế. Đối với nhóm hộ có doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm phần lớn đã hoàn tất việc ký kết với các nhà cung cấp giải pháp thực hiện hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nhóm hộ có doanh thu từ hơn 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm cũng đang từng bước triển khai với hơn 65% hộ đã ký kết và chuẩn bị thực hiện.

Cơ quan thuế đang tập trung rà soát, cập nhật, chuẩn hóa thông tin hộ kinh doanh vào hệ thống cơ sở dữ liệu; thực hiện phân loại doanh thu, ngành nghề, mức độ rủi ro, tạo nền tảng cho việc quản lý thuế theo phương pháp quản lý rủi ro và ứng dụng công nghệ số. Đến ngày 31/12/2025, tỷ lệ hộ kinh doanh được cập nhật đầy đủ thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu là 87.716/88.665 hộ, đạt 98,9%.

Kết quả tích cực trong chấp hành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và hộ kinh doanh là sự kết hợp giữa ý thức tự giác của người nộp thuế và các giải pháp đồng bộ của ngành thuế. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông để phổ biến chính sách, pháp luật thuế. Các thuế cơ sở trực thuộc Thuế tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện hỗ trợ 13.823 hộ kinh doanh tại 358 điểm lưu động tại các chợ, tuyến phố theo phương châm “cầm tay chỉ việc” và giải đáp trực tiếp những thắc mắc của người nộp thuế. Cùng với tuyên truyền, ngành thuế tỉnh cũng đã chú trọng biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế. Đồng thời, công khai, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Trong quản lý, ngành chủ động rà soát, nắm chắc người nộp thuế, tăng cường giám sát các trường hợp có rủi ro cao, bảo đảm 100% hồ sơ khai thuế được nộp đúng hạn.

Thực tiễn cho thấy, khi chính sách thuế được thực hiện minh bạch, công bằng và có sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời, cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh sẽ ngày càng coi việc thực hiện nghĩa vụ thuế là trách nhiệm công dân. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Đức Thanh